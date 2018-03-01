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47-летняя Наоми Кэмпбелл закрутила роман с 35-летним рэпером

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Наоми Кэмпбелл
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Супермодель Наоми Кэмпбелл появилась с новым бойфрендом на обложке британского GQ.

Слухи о новом романе Наоми Кэмпбелл ходят как минимум месяц. Иностранные СМИ сообщали, что 47-летняя супермодель счастлива с рэпером Sketpa, в миру — Джозефом Джуниором Аденугой. Пару видели вместе на ряде вечеринок, в том числе на Неделе моды в Париже осенью. Похоже, они действительно вместе: легендарная супермодель и молодой музыкант поучаствовали в очень откровенной фотосессии для британского журнала GQ.

На обложке пара нежно обнимается.

Позы на снимке для разворота намекают, кто главный в этих отношениях.

После того, как эти фотографии появились в блоге Наоми, их сразу же распространили иностранные СМИ.

Стоит отметить что женщина, которая старше своего бойфренда на 12 лет, выглядит практически его ровесницей.

Фото: instagram

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