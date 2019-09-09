36-летняя Анна Седокова снялась для мужского глянца в колготках-сетке и латексном белье

«Вышла наша супер-секретная, но такая красивая обложка легендарного журнала PLAYBOY. Откровенные фотографии всегда вызывают двоякое мнение, одни кричат о целомудрии и достают крест и чеснок, чтобы защитить ленты своих мужей, другие видят красоту и эстетику. Ведь это действительно так. По крайней мере, для меня это больше, чем просто красивые фотографии, это уверенность в себе, как в женщине, это наша энергия, сексуальность. Ты не можешь быть удовлетворённой собой, если осуждаешь проявление сексуальности у себя и других. Это естественно, и в этом наша сила, в женственности.

За 13 лет это уже третья моя обложка, и мне кажется, что она получилась самой лучшей. Прошло 13 лет, а такой красивой я себя никогда не чувствовала. Это говорит о том, что мы не должны концентрироваться на нашем возрасте. И я прошу всех девочек не думать о нем. Женственность, как опыт, раскрывается и нарастает с каждым годом. Как вкус у хорошего дорогого вина.

И я призываю всех девушек устраивать такие фотосессии. Даже просто для себя. Пускай эти снимки будут запрятаны глубоко в шкафу, и когда ты почувствуешь себя некрасивой, неженственной - ты достанешь их и увидишь, как ты прекрасна и какой ты можешь быть.

Я могу быть такой. И спасибо за это моей прекрасной команде», - написала Анна под опубликованной обложкой (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).