34-летняя звезда шоу «Comedy Woman» Надежда Сысоева пожаловалась на мужчин: «Я потеряла надежду выйти замуж»

«Скажу честно. В этом году я окончательно потеряла надежду выйти замуж и когда-нибудь побывать невестой не только на фотосессиях и в сценариях... Каждый из моих бывших произносил фразу: (емкий текст) и... : ты просто хотела надеть кольцо и красивое платье! НУ ДА! А что в этом плохого и как это может напрягать? — исполнить мечту любимого человека, мечту любой девочки... это же просто! Раз у нас такая Любовь. Сказать какие-то важные слова, надеть на палец колечко, трогательно сделать предложение в каком-то красивом месте... У моих лучших подруг и в моей семье так и было! То есть я прекрасно понимаю,что это реально», — пожаловалась она.

И задала вопрос: «А вы верите, что это все возможно после 35?»