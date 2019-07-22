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32-летнюю Елену Крыгину заподозрили в романе с 23-летним рэпером

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я выбрал вместо рекламы.
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Звездный визажист Елена Крыгина встречается с бывшим бойфрендом Алеси Кафельниковой?

Личная жизнь звездной визажистки Елены Крыгиной всегда была тайной для окружающих. Как стало известно изданию Super, сейчас 32-летняя красотка проводит время с 23-летним рэпером Pharaoh, бывшим бойфрендом Алеси Кафельниковой.

Парочку видели в кафе на Остоженке. Очевидцы утверждают, что воздыхатель даже положил голову на плечо бизнес-леди. Покинув заведение, пара разъехалась в разные стороны.

Официальных комментариев пока нет, однако в фан-клубе музыканта активно обсуждают возможность этого романа: «Вечно пишут какой-то бред, лишь бы им деньги за это заплатили», «Ну блин, я тоже лежу на плечах друзей, и они у меня», «Слишком большая разница, друзья поди», «Ребяяят, она в интервью говорила что у нее есть мч. Это было давно, и они работают вместе».

А как считаете вы, возможен ли этот роман?

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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