32-летнюю Елену Крыгину заподозрили в романе с 23-летним рэпером

Личная жизнь звездной визажистки Елены Крыгиной всегда была тайной для окружающих. Как стало известно изданию Super, сейчас 32-летняя красотка проводит время с 23-летним рэпером Pharaoh, бывшим бойфрендом Алеси Кафельниковой.

Парочку видели в кафе на Остоженке. Очевидцы утверждают, что воздыхатель даже положил голову на плечо бизнес-леди. Покинув заведение, пара разъехалась в разные стороны.

Официальных комментариев пока нет, однако в фан-клубе музыканта активно обсуждают возможность этого романа: «Вечно пишут какой-то бред, лишь бы им деньги за это заплатили», «Ну блин, я тоже лежу на плечах друзей, и они у меня», «Слишком большая разница, друзья поди», «Ребяяят, она в интервью говорила что у нее есть мч. Это было давно, и они работают вместе».

А как считаете вы, возможен ли этот роман?