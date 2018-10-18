28-летняя Эмма Уотсон была замечена за поцелуями с успешным бизнесменом

На днях иностранные СМИ сообщили о новом романе 28-летней актрисы Эммы Уотсон. Звезде «Гарри Поттера» приписали отношения с успешным бизнесменом. Сегодня у прессы появились фотографии, подтверждающие эту информацию.

Снимки, на которых Эмма целуется с симпатичным незнакомцем, в котором узнали некоего Брендана Уоллеса, были сделаны несколько дней назад в Мексике, в курортном городке Кабо-Сан-Лукас.

«Они сидели за столиком в кафе и целовались. Со стороны было заметно, как они увлечены друг другом. Эмма широко улыбалась, ей явно нравилось его общество. Они о чем-то болтали, смеялись. Они выглядели счастливой парой, наслаждающейся каникулами», — сообщил инсайдер изданию E! News.

О Брендане известно немного. В его портфолио — диплом Принстонского и Стендфорского университетов, успешный стартап в виде приложения для вызова такси Cabify, участие в инвестиционной компании Fifth Wall.

Ранее актриса встречалась с звездой сериала «Хор» Кордом Оверстритом.

Фото: globallookpress