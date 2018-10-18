logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

28-летняя Эмма Уотсон была замечена за поцелуями с успешным бизнесменом

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Эмма Уотсон

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Слухи о новом романе Эммы Уотсон подтвердились.

На днях иностранные СМИ сообщили о новом романе 28-летней актрисы Эммы Уотсон. Звезде «Гарри Поттера» приписали отношения с успешным бизнесменом. Сегодня у прессы появились фотографии, подтверждающие эту информацию.

Снимки, на которых Эмма целуется с симпатичным незнакомцем, в котором узнали некоего Брендана Уоллеса, были сделаны несколько дней назад в Мексике, в курортном городке Кабо-Сан-Лукас.

«Они сидели за столиком в кафе и целовались. Со стороны было заметно, как они увлечены друг другом. Эмма широко улыбалась, ей явно нравилось его общество. Они о чем-то болтали, смеялись. Они выглядели счастливой парой, наслаждающейся каникулами», — сообщил инсайдер изданию E! News.

О Брендане известно немного. В его портфолио — диплом Принстонского и Стендфорского университетов, успешный стартап в виде приложения для вызова такси Cabify, участие в инвестиционной компании Fifth Wall.

Ранее актриса встречалась с звездой сериала «Хор» Кордом Оверстритом.

Фото: globallookpress

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Это рок-н-ролл, детка: зажигательный танец Лизы Галкиной покорил Сеть
Финалист проекта «Замуж за Бузову» оказался альфонсом: Денис Лебедев обанкротил семью экс-супруги
Победителем шоу «Голос. 60+» стала Лидия Музалева
«Она не может открывать рот и нормально есть»: Любовь Успенская рассказала о тяжелом состоянии дочери
«Я прибавила в весе, но и в мастерстве»: Милявская откровенно рассказала о своей фигуре, личной жизни и отношениях с экс-мужем Цекало
Тест: узнайте, на какую голливудскую звезду вы похожи