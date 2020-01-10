27-летнюю актрису Ирину Старшенбаум заподозрили в романе с режиссером
Долгое время после расставания со своим женихом, актером Александром Петровым, Ирина Старшенбаум не комментировала свою личную жизнь. Не комментирует она ее и сейчас, но поклонники уверены: 27-летняя актриса скрывает роман с 21-летним режиссером Филиппом Нестеренко.
На днях в блоге Старшенбаум появилось фото в компании близких друзей, одним из которых оказался Нестеренко.
Вместе Ирина и Филипп провели Рождественские каникулы на Бали. А в ноябре они позировали вместе на фото.
«Ира наконец забыла своего Петрова», «Такой молоденький», «Ирочка, вам идет счастье», — обсуждают подписчики.
Действительно ли они пара — покажет время.
Ранее Ирина Старшенбаум была помолвлена с Александром Петровым. Их роман начался в 2015 году, в 2017 году пара объявила о помолвке, а летом 2019-го расстались.
Фото и видео: instagram
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