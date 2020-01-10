27-летнюю актрису Ирину Старшенбаум заподозрили в романе с режиссером

Долгое время после расставания со своим женихом, актером Александром Петровым, Ирина Старшенбаум не комментировала свою личную жизнь. Не комментирует она ее и сейчас, но поклонники уверены: 27-летняя актриса скрывает роман с 21-летним режиссером Филиппом Нестеренко.

На днях в блоге Старшенбаум появилось фото в компании близких друзей, одним из которых оказался Нестеренко.