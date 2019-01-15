25-летняя Милана Кержакова намекнула, что больше не одинока

Сегодня Милана Тюльпанова, бывшая супруга футболиста Александра Кержакова, ответила на вопросы подписчиков, среди которых встречались очень личные. Так, пользователи Сети узнали, что молодая мама не одинока.

Этот вывод они сделали из положительного ответа одинокой мамы на вопрос: «Есть ли в Вашей жизни интересный мужчина, потенциальный спутник жизни?»