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25-летняя Милана Кержакова намекнула, что больше не одинока

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Миланы Кержаковой

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Бывшая жена Александра Кержакова ответила на вопросы о личной жизни.

Сегодня Милана Тюльпанова, бывшая супруга футболиста Александра Кержакова, ответила на вопросы подписчиков, среди которых встречались очень личные. Так, пользователи Сети узнали, что молодая мама не одинока.

Этот вывод они сделали из положительного ответа одинокой мамы на вопрос: «Есть ли в Вашей жизни интересный мужчина, потенциальный спутник жизни?»

В других ответах Милана сообщила, что хотела бы еще раз выйти замуж, а также родить еще двух детей. На вопрос, счастлива ли она сейчас, она ответила: «Намного больше, чем раньше». А в шуточном ответе подписчику, поинтересовавшемуся, живет ли она с отцом своего ребенка, написала: «На троих живем», — этот ответ многие восприняли как подтверждение своих догадок о том, что молодая женщина нашла замену бывшему.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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