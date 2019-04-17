«Годится в дочери», «копия мамы», тоже Софи: в Сети обсуждают новую девушку Николая Баскова

«Вау-Вау-Вау!!! Вы с Софией Шикарные, Коленька!!! Образы Обалденные!!! Божественно Красивая пара», «София удивительно похожа на маму Николая Елену Николаевну», «Красавчики», «Когда свадьба?))))))))))))))))))», «Покорми ее, а то капец ноги то! Как доска», «Вместо ног две палочки», — обсуждают поклонники в комментариях.

«Басков появился на концерте Пугачевой с моделью, которая младше его на 17 лет», «Басков с молодой пассией засветился на концерте Примадонны», «Николай Басков завел роман с моделью, которая годится ему в дочери», — гласят заголовки в Сети.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram