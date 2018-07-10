24-летняя Аглая Тарасова побывала на свидании с 49-летним экс-возлюбленным Дженнифер Лоуренс

Даррен Аронофски уже не впервые прилетает в Россию — оскароносный режиссер побывал на ММКФ, а сейчас он снова здесь ради Чемпионата мира по футболу, а также других мероприятий.
Например, на днях его видели на благотворительном вечере в петербургском Эрмитаже. Говорят, там мужчина и познакомился с молодой актрисой Аглаей Тарасовой. А уже через несколько дней парочка отправилась в Грузию на свадьбу продюсера фильма «Дело Собчака» Нино Маисая. По словам гостей, Даррен и Аглая весь вечер провели вместе, не замечая никого вокруг.
Судя по всему, знаменитому режиссеру нравятся актрисы, которые чуть ли не годятся ему в дочери. Около года мужчина встречался с 27-летней звездой своего фильма «Мама!» Дженнифер Лоуренс. Блондинка, как и Тарасова с Милошем Биковичем, сохранила хорошие отношения с экс-бойфрендом.
Фото: Lev Radin, Dennis Van Tine / Global Look Press, Instagram