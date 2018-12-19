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21 год, брюнетка, стюардесса: в Сети обсуждают «новую пассию» Андрея Аршавина

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Андрея Аршавина

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37-летний футболист Андрей Аршавин изменяет жене с молодой стюардессой?

Накануне светские сплетники обсуждали видео с участием известного футболиста Андрея Аршавина. Запись, которая оказалась в распоряжении СМИ, позволила предположить, что мужчина, уже не раз пойманный на изменах женам, снова взялся за старое.

Сегодня в Сети обсуждают личность одной из спутниц спортсмена. Девушка, которой многодетный отец уделял массу внмания в Санкт-Петербурге, предположительно оказалась 21-летней стюардессой Кариной Неман, пишет «СтарХит». В ее Instagram нашлось селфи, на котором она запечатлена в той же куртке, которая надета на спутницу Аршавина в видеоролике.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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