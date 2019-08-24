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20-летнюю Алесю Кафельникову заподозрили в романе с 25-летним Егором Кридом

Алеся Кафельникова и Егор Крид отдыхают вместе?

Долгое время после расставания с рэпером PHARAOH в 2017 году модель Алеся Кафельникова была одна. Девушка занималась своим здоровьем — ей предстояло избавиться от вредных привычек, помириться с семьей. Наконец, подписчики ее блога, заговорили о новых отношениях, в которых подозревают любимицу.

В последние несколько дней в ее блоге и блоге известного музыканта Егора Крида появляются снимки из одних и тех же локаций: и она, и он находятся в Барселоне.

После окончания проекта «Холостяк», в котором невесту он так и не нашел, Егор тоже был свободен.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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