20-летнюю Алесю Кафельникову заподозрили в романе с 25-летним Егором Кридом

Долгое время после расставания с рэпером PHARAOH в 2017 году модель Алеся Кафельникова была одна. Девушка занималась своим здоровьем — ей предстояло избавиться от вредных привычек, помириться с семьей. Наконец, подписчики ее блога, заговорили о новых отношениях, в которых подозревают любимицу.

В последние несколько дней в ее блоге и блоге известного музыканта Егора Крида появляются снимки из одних и тех же локаций: и она, и он находятся в Барселоне.

После окончания проекта «Холостяк», в котором невесту он так и не нашел, Егор тоже был свободен.