10 главных причин, почему пары перестают заниматься сексом — и дело вовсе не в изменах

Как передает британский онлайн-портал The Sun, психологов давно интересует вопрос, почему у современных пар, которые любят друг друга, интимная жизнь часто с течением времени сходит на нет. Наиболее очевидной многим кажется измена, однако эта причина, как выяснилось, находится далеко не на первых позициях списка.

Первое место, к большому удивлению специалистов, прочно и с большим отрывом занимает отсутствие энтузиазма. За ним следует банальная нехватка времени или места, где можно было бы уединиться и предаться страсти. Третьим по значимости «убийцей» настроения чаще всего называют напряженный рабочий график, из-за чего по возвращении домой хочется только расслабиться и поспать, а либидо при этом снижается до нуля. Следом с небольшим отставанием идет плохой секс, во время которого ни о каком удовольствии не идет и речи. Замыкает первую пятерку причин – насилие в семье, как физическое, так и эмоциональное, во время которого один из партнеров чувствует себя угнетенным и униженным своей половинкой.