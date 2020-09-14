10 главных причин, почему пары перестают заниматься сексом — и дело вовсе не в изменах
Как передает британский онлайн-портал The Sun, психологов давно интересует вопрос, почему у современных пар, которые любят друг друга, интимная жизнь часто с течением времени сходит на нет. Наиболее очевидной многим кажется измена, однако эта причина, как выяснилось, находится далеко не на первых позициях списка.
Первое место, к большому удивлению специалистов, прочно и с большим отрывом занимает отсутствие энтузиазма. За ним следует банальная нехватка времени или места, где можно было бы уединиться и предаться страсти. Третьим по значимости «убийцей» настроения чаще всего называют напряженный рабочий график, из-за чего по возвращении домой хочется только расслабиться и поспать, а либидо при этом снижается до нуля. Следом с небольшим отставанием идет плохой секс, во время которого ни о каком удовольствии не идет и речи. Замыкает первую пятерку причин – насилие в семье, как физическое, так и эмоциональное, во время которого один из партнеров чувствует себя угнетенным и униженным своей половинкой.
На шестое место многие пары выносят несовместимость характеров, далее следуют излишняя прилипчивость и настойчивость второй половинки, а также дети, из-за которых родители устают, потому поддерживать огонь страсти становится сложнее. На девятом месте – нежелание приложить хотя бы минимальные усилия, чтобы подарить удовольствие партнеру, и только на десятом – отсутствие моногамии и неверность. Профессор Менелеос Апостолоу из Университета Никосии на Кипре, проводивший опрос, сказал, что очень важно определить истинную причину, по которой сексуальная жизнь идет на убыль: «Трудности в поддержании интимных отношений потенциально могут причинить людям сильную эмоциональную боль, потому важно понять, из-за чего так происходит – это первый шаг к улучшению морального благополучия и здоровья людей».
Фото: depositphotos
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!