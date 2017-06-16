Давно планируете похудеть, но не знаете, как это сделать? У вас просто не хватает мотивации, что нельзя сказать о модели и певице Дженнифер Эдвардс, которая всего за четыре месяца похудела вдвое. В прошлом она весила 116 килограммов, а теперь готовится победить в конкурсе бикини, пишет The Sun.

Это решение пришло к молодой американке спонтанно. Она осознала, что пора что-то делать с лишними килограммами, когда ей запретили кататься на американских горках. Дальше — все просто: она записалась в зал и начала работать над собой с помощью личного тренера.

Своим секретом успеха Джен считает нехитрый трюк: она записала свой исходный вес на руке, чтобы видеть его каждый день. Трехзначная цифра такраздражала ее, что избавиться от лишних килограммов удалось так быстро, что даже пришлось прибегнуть к помощи хирурга: кожа не успела подтянуться, когда тело уменьшалось с такой скоростью.

«Я бы никогда в жизни не подумала, что смогу участвовать в конкурсе бикини, выйти на сцену в купальнике. Еще в школе я страдала от ожирения. Вместо домашней пищи я ела готовую, пару раз в неделю заказывала пиццу на дом. Сейчас я понимаю, что потребляла как минимум по три тысячи калорий в день», — призналась она.

Фото: shutterstock.com, twitter.com