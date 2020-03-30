Звездный шеф-повар Джейми Оливер рассказал, как готовить хлеб всего из 3 ингредиентов

В своем новом шоу «Продолжай готовить» Оливер делится рецептами блюд, которые легко и быстро можно приготовить из запасов, которые есть в ваших кухонных шкафах и кладовых. Его вариант хлеба поразил пользователей Сети тем, насколько все оказалось просто. Рецепт приводит британский онлайн-портал Daily Mail. Для него нужны только 1 кг муки высшего сорта, 7 г сухих дрожжей и вода.

650 мл теплой, но не горячей воды нужно налить в глубокую миску, добавить дрожжи и перемешивать вилкой в течение пары минут, чтобы они разошлись. Затем всыпьте в опару большую часть муки и половину чайной ложки морской соли. Перемешайте все сначала вилкой, а потом чистыми руками замесите тесто. Постепенно добавьте оставшуюся муку. Тесто должно получиться эластичным и шелковистым. Весь процесс займет у вас не больше 5 минут. Затем сформируйте шар, положите его в миску, присыпьте сверху мукой и накройте чистым влажным полотенцем. Дайте тесту постоять в теплом месте около 1-1,5 часов, чтобы оно подошло.