Звездный шеф-повар Джейми Оливер рассказал, как готовить хлеб всего из 3 ингредиентов
Фото: Instagram
В своем новом шоу «Продолжай готовить» Оливер делится рецептами блюд, которые легко и быстро можно приготовить из запасов, которые есть в ваших кухонных шкафах и кладовых. Его вариант хлеба поразил пользователей Сети тем, насколько все оказалось просто. Рецепт приводит британский онлайн-портал Daily Mail. Для него нужны только 1 кг муки высшего сорта, 7 г сухих дрожжей и вода.
650 мл теплой, но не горячей воды нужно налить в глубокую миску, добавить дрожжи и перемешивать вилкой в течение пары минут, чтобы они разошлись. Затем всыпьте в опару большую часть муки и половину чайной ложки морской соли. Перемешайте все сначала вилкой, а потом чистыми руками замесите тесто. Постепенно добавьте оставшуюся муку. Тесто должно получиться эластичным и шелковистым. Весь процесс займет у вас не больше 5 минут. Затем сформируйте шар, положите его в миску, присыпьте сверху мукой и накройте чистым влажным полотенцем. Дайте тесту постоять в теплом месте около 1-1,5 часов, чтобы оно подошло.
Как только тесто удвоится в размере, еще раз замесите его в течение 30 секунд. Поместите тесто в противень или форму для выпечки и оставьте еще на 30 минут, чтобы тесто еще раз поднялось. Духовку разогрейте до 180 градусов и выпекайте хлеб 35-40 минут, до появления золотистой корочки. После того, как хлеб будет готов, выложите его на тарелку или подставку и дайте остыть. Если хочется получить какой-нибудь изысканный хлеб с добавками, можно в тесто замесить песто, натертый сыр или нарезанные оливки. Рецепт Джейми был одобрительно принят пользователями. Они назвали его «гениально простым» и «удивительно вкусным».
Фото: Instagram
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