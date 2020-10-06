Знаменитый шеф-повар рассказал хозяйкам, как приготовить идеальный стейк

После этого стоит хорошо разогреть сковороду с антипригарным покрытием, растопить на ней небольшое количество сливочного масла с розмарином и долькой чеснока, сюда же отправьте бульонный кубик – это придаст мясу восхитительный аромат. Как только масло начнет «пениться», смело кладите стейк на сковороду и обжаривайте его ровно по 2 минуты с каждой стороны. Мясо готово. Снимите его и выложите на теплую тарелку минут на пять, чтобы оно «расслабилось».

В это время в миске над кастрюлей с кипящей водой взбейте яичные желтки с уксусом и медленно, непрерывно взбивая, добавьте немного масла. Доведите до однородной консистенции. Соус готов. Теперь нарежьте овощной салат и подавайте мясо к столу с картофелем.

Фото: pexels

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