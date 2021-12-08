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Знаменитый шеф-повар Ивлев поделился советами, как разнообразить любимые новогодние блюда
Известный шеф-повар, телеведущий и ресторатор Константин Ивлев поделился лайфхаком, как сделать традиционный новогодний салат оливье особенно вкусным и необычным. По его мнению, чтобы привычное блюдо заиграло новыми красками и получилось оригинальным, можно добавить в него немного сливочного хрена.
Как разнообразить новогодний стол, используя стандартное наполнение, шеф-повар рассказал в беседе с корреспондентом «Народных Новостей». «Вместо картофеля в оливье можно добавить салат айсберг. Таким образом вы облегчите салат и свое настроение на Новый год», — добавил Ивлев еще один секрет по обновлению популярного салата.
Константин Ивлев отметил, что предпочитает на праздничном столе традиционные новогодние блюда, а не экзотику. «Мой новогодний стол не будет ничем отличаться от предыдущего. Я очень консервативен в еде на Новый год. Я люблю классику — это салат оливье, селедка под шубой, шпроты, красная и черная икра. На моем столе будет большое количество мандаринов. Никаких десертов и сладкого», — признался он.
Фото: Instagram ivlevchef