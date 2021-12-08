Знаменитый шеф-повар Ивлев поделился советами, как разнообразить любимые новогодние блюда

Как разнообразить новогодний стол, используя стандартное наполнение, шеф-повар рассказал в беседе с корреспондентом «Народных Новостей». «Вместо картофеля в оливье можно добавить салат айсберг. Таким образом вы облегчите салат и свое настроение на Новый год», — добавил Ивлев еще один секрет по обновлению популярного салата.

Константин Ивлев отметил, что предпочитает на праздничном столе традиционные новогодние блюда, а не экзотику. «Мой новогодний стол не будет ничем отличаться от предыдущего. Я очень консервативен в еде на Новый год. Я люблю классику — это салат оливье, селедка под шубой, шпроты, красная и черная икра. На моем столе будет большое количество мандаринов. Никаких десертов и сладкого», — признался он.