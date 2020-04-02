passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Жизнь ничему не учит: после объявления об окончании эпидемии китайцы вновь начали есть переносчиков вируса

На китайских рынках, которые открылись после объявления Пекином «победы» над коронавирусом, вновь в продаже появились летучие мыши, которых китайцы используют в пищу в качестве средства народной медицины.

Тысячи местных жителей собрались на одном из самых больших рынков города Гуйлинь, на юго-западе Китая и самозабвенно покупают продукты и в том числе мясо диких животных. На этот факт обратил внимание корреспондент британского онлайн-портала Daily Mail. Причем рынок выглядит ровно так же, как до начала эпидемии коронавируса 3 месяца назад: кошки, собаки, кролики и другие одомашненные и дикие животные свободно доступны для покупки. Также на продажу выставлены скорпионы и летучие мыши. По всей территории лужи крови, там же валяются внутренности разделанных останков зверей. Уровень антисанитарии зашкаливает, но похоже, это никого не волнует – попыток что-то изменить никто не предпринял. «Все здесь считают, что вспышка эпидемии закончилась, и больше не о чем беспокоиться. Все, что сейчас происходит в мире – это просто чужая проблема для них», — отметил корреспондент.

И этот случай неединичный. Аналогичные события происходят на другом мясном рынке, расположенном на юге Китая, в Дунгуане, где другой репортер сфотографировал местного торговца продуктами народной медицины, который уже вернулся к своим обязанностям и вовсю рекламирует, что у него есть в продаже свежая партия летучих мышей, которые, как известно, считаются первопричиной возникновения пандемии COVID-19. На рынке полно заинтересованных покупателей, которые вернулись к повседневной жизни, будто ничего и не произошло. Единственная мера, которая была предпринята владельцами рынка – организация охраны, которая следит не за тем, чтобы соблюдались нормы гигиены, а контролирует, чтобы пресса не снимала, как работают продавцы.

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!