Жизнь ничему не учит: после объявления об окончании эпидемии китайцы вновь начали есть переносчиков вируса
Тысячи местных жителей собрались на одном из самых больших рынков города Гуйлинь, на юго-западе Китая и самозабвенно покупают продукты и в том числе мясо диких животных. На этот факт обратил внимание корреспондент британского онлайн-портала Daily Mail. Причем рынок выглядит ровно так же, как до начала эпидемии коронавируса 3 месяца назад: кошки, собаки, кролики и другие одомашненные и дикие животные свободно доступны для покупки. Также на продажу выставлены скорпионы и летучие мыши. По всей территории лужи крови, там же валяются внутренности разделанных останков зверей. Уровень антисанитарии зашкаливает, но похоже, это никого не волнует – попыток что-то изменить никто не предпринял. «Все здесь считают, что вспышка эпидемии закончилась, и больше не о чем беспокоиться. Все, что сейчас происходит в мире – это просто чужая проблема для них», — отметил корреспондент.
И этот случай неединичный. Аналогичные события происходят на другом мясном рынке, расположенном на юге Китая, в Дунгуане, где другой репортер сфотографировал местного торговца продуктами народной медицины, который уже вернулся к своим обязанностям и вовсю рекламирует, что у него есть в продаже свежая партия летучих мышей, которые, как известно, считаются первопричиной возникновения пандемии COVID-19. На рынке полно заинтересованных покупателей, которые вернулись к повседневной жизни, будто ничего и не произошло. Единственная мера, которая была предпринята владельцами рынка – организация охраны, которая следит не за тем, чтобы соблюдались нормы гигиены, а контролирует, чтобы пресса не снимала, как работают продавцы.
Фото: depositphotos
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!