Жизнь ничему не учит: после объявления об окончании эпидемии китайцы вновь начали есть переносчиков вируса

И этот случай неединичный. Аналогичные события происходят на другом мясном рынке, расположенном на юге Китая, в Дунгуане, где другой репортер сфотографировал местного торговца продуктами народной медицины, который уже вернулся к своим обязанностям и вовсю рекламирует, что у него есть в продаже свежая партия летучих мышей, которые, как известно, считаются первопричиной возникновения пандемии COVID-19. На рынке полно заинтересованных покупателей, которые вернулись к повседневной жизни, будто ничего и не произошло. Единственная мера, которая была предпринята владельцами рынка – организация охраны, которая следит не за тем, чтобы соблюдались нормы гигиены, а контролирует, чтобы пресса не снимала, как работают продавцы.

Фото: depositphotos

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