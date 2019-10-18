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Жители России стали есть слишком много куриных яиц

Согласно последнему исследованию, каждый россиянин в среднем съедает на 20 яиц больше рекомендованной рациональной нормы.

Количество съеденных в год яиц на одного россиянина за последнее десятилетие неуклонно росло. И в 2018-м среднее ежегодное количество на одного человека составило около 280 штук, что на 8% больше рекомендованной нормы в 260 штук. Именно такие данные приведены в отчете, который подготовили аналитики Sberbank SIB.

«Потребление яиц в России находится на достаточно высоком уровне. На протяжении последних десяти лет подушевое потребление яиц в России росло в среднем на 1,0% в год. Внутреннее потребление столового яйца будет оставаться основным фактором роста его производства», — говорится в отчете.

Эксперты отмечают, что больше яиц в год потребляют только китайцы (в среднем 300 штук), которые являются мировыми лидерами по производству этого продукта, а вот страны Евросоюзы Россия опережает на 33%, а Соединенные Штаты – на 17%.

В 2018 году производство яиц в нашей стране увеличилось до 44,9 миллионов штук в год. По расчетам аналитиков, к 2024 году оно достигнет отметеки 47,7 млрд штук, что на 6% превысит показатель 2018 года, а к концу 2024 года Россия станет чистым экспортером яиц.

Однако, по словам генерального директора Национального союза птицеводов Сергея Лахтюхова, которые приводит российское издание «РИА Новости», избыточное потребление яиц для здоровья не вредно.

«Содержание микроэлементов и необходимых аминокислот в яйце оптимально для развития организма, начиная с детского возраста и вплоть до самой старости», — сказал он журналистам.

Фото: vostock-photo

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