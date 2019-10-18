Жители России стали есть слишком много куриных яиц

В 2018 году производство яиц в нашей стране увеличилось до 44,9 миллионов штук в год. По расчетам аналитиков, к 2024 году оно достигнет отметеки 47,7 млрд штук, что на 6% превысит показатель 2018 года, а к концу 2024 года Россия станет чистым экспортером яиц.

Однако, по словам генерального директора Национального союза птицеводов Сергея Лахтюхова, которые приводит российское издание «РИА Новости», избыточное потребление яиц для здоровья не вредно.

«Содержание микроэлементов и необходимых аминокислот в яйце оптимально для развития организма, начиная с детского возраста и вплоть до самой старости», — сказал он журналистам.

Фото: vostock-photo

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