Женщина выпила воды в ресторане и лишилась желчного пузыря и части желудка

Американка, как передает онлайн-таблоид The Sun USA, подала в суд на ресторан, после того как обычный стакан воды, выпитый в заведении, оставил ее с обожженными внутренними органами и проблемами с пищеварением до конца жизни.

Инцидент произошел во время празднования дня рождения подруги Стейси. По ее словам, она сделала всего один глоток воды из стакана, который ей подал официант, и почувствовала себя плохо: «В моей груди будто произошел взрыв. Я не могла говорить и чувствовала, что умираю».