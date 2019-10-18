passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Женщина выпила воды в ресторане и лишилась желчного пузыря и части желудка

Стейси Вейдженс из Америки потягивала воду, которую ей принес официант в ресторане отеля и внезапно почувствовала «взрыв» в груди, который выжег ей отверстия в жизненно важных внутренних органах.

Американка, как передает онлайн-таблоид The Sun USA, подала в суд на ресторан, после того как обычный стакан воды, выпитый в заведении, оставил ее с обожженными внутренними органами и проблемами с пищеварением до конца жизни.

Инцидент произошел во время празднования дня рождения подруги Стейси. По ее словам, она сделала всего один глоток воды из стакана, который ей подал официант, и почувствовала себя плохо: «В моей груди будто произошел взрыв. Я не могла говорить и чувствовала, что умираю».

Пострадавшую женщину на скорой доставили в ближайшую больницу, где врачи провели ей срочную операцию, во время которой вынуждены были удалить желчный пузырь, часть желудка и замороженные жидким азотом ткани живота. В общей сложности она провела в отделении интенсивной терапии несколько дней и сейчас уже поправилась.

Основанием для иска послужили показания свидетеля, который сообщил, что заметил, что официант налил воду для Вейдженс в стакан, в котором хранился жидкий азот, который использовали для того, чтобы заставить коктейли «дымиться». Стейси поясняет: «Я даже не думала, что это может быть опасно. И сделала только один глоток воды из этого стакана».

По словам адвоката женщины Адама Брама, после инцидента его клиентка уже потеряла 11 килограммов, и теперь у нее до конца жизни будут проблемы с пищеварением. Истец требует от отеля возмещение расходов на лечение и потерю заработной платы в течение времени, ушедшего на реабилитацию. Общая сумма составляет 15 тысяч долларов или больше 960 тысяч рублей по текущему курсу. Отель в данный момент не комментирует ситуацию. Однако санитарный надзор за качеством пищевых продуктов и медикаментов США утверждает, что жидкий азот ни в коем случае нельзя употреблять внутрь, так как это может нанести серьезный ущерб внутренним органам и коже, а также вызвать удушье из-за чрезвычайно низких температур.

Фото: vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!