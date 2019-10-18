Женщина выпила воды в ресторане и лишилась желчного пузыря и части желудка
Американка, как передает онлайн-таблоид The Sun USA, подала в суд на ресторан, после того как обычный стакан воды, выпитый в заведении, оставил ее с обожженными внутренними органами и проблемами с пищеварением до конца жизни.
Инцидент произошел во время празднования дня рождения подруги Стейси. По ее словам, она сделала всего один глоток воды из стакана, который ей подал официант, и почувствовала себя плохо: «В моей груди будто произошел взрыв. Я не могла говорить и чувствовала, что умираю».
Пострадавшую женщину на скорой доставили в ближайшую больницу, где врачи провели ей срочную операцию, во время которой вынуждены были удалить желчный пузырь, часть желудка и замороженные жидким азотом ткани живота. В общей сложности она провела в отделении интенсивной терапии несколько дней и сейчас уже поправилась.
Основанием для иска послужили показания свидетеля, который сообщил, что заметил, что официант налил воду для Вейдженс в стакан, в котором хранился жидкий азот, который использовали для того, чтобы заставить коктейли «дымиться». Стейси поясняет: «Я даже не думала, что это может быть опасно. И сделала только один глоток воды из этого стакана».
По словам адвоката женщины Адама Брама, после инцидента его клиентка уже потеряла 11 килограммов, и теперь у нее до конца жизни будут проблемы с пищеварением. Истец требует от отеля возмещение расходов на лечение и потерю заработной платы в течение времени, ушедшего на реабилитацию. Общая сумма составляет 15 тысяч долларов или больше 960 тысяч рублей по текущему курсу. Отель в данный момент не комментирует ситуацию. Однако санитарный надзор за качеством пищевых продуктов и медикаментов США утверждает, что жидкий азот ни в коем случае нельзя употреблять внутрь, так как это может нанести серьезный ущерб внутренним органам и коже, а также вызвать удушье из-за чрезвычайно низких температур.
Фото: vostock-photo
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