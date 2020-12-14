Женщина притворилась пекарем, всех обманула и разбогатела на разогретом на батарее хлебе
Как сообщает Manchester Evening News, женщина обманула всех – и инвесторов, и друзей, и покупателей – минимум на 60 000 фунтов стерлингов (больше 6 000 000 рублей по текущему курсу).
Как выяснилось, в 2013 году Франческа чудом избежала тюрьмы из-за целого ряда обвинительных приговоров в мошенничестве – ее приговор ограничился испытательным сроком. По ее словам, «именно в этот период она влюбилась в выпечку», потому в 2015 году открыла свою собственную пекарню. При этом британка развернула обширную деятельность: активно расхваливала свое предприятие среди друзей и даже давала рекламу в местных газетах, упирая на то, что ее заведение – социальное предприятие, финансируемое государством, которое может дать бывшим преступникам второй шанс. Однако на деле она использовала свой бизнес, чтобы убедить потенциальных инвесторов, арендодателя и даже друзей вложить тысячи их кровно заработанных денег в свое «детище».
Франческа убеждала всех, что все новые инвесторы получат большую выгоду, удвоив свои сбережения за короткий срок, но, по сути, просто присвоила их. В то же время паутина ее лжи распространялась и на муниципальные власти, которые также выделили солидные деньги на программу обучения детей выпечке, которую якобы разрабатывала женщина, и на обычных покупателей, которым продавался закупленный оптом хлеб, который разогревался не в печах, а на батареях отопления. Мошенница утверждала, что сумела заключить множество контрактов на поставку хлеба и финансирование. Все раскрылось тогда, когда она начала обрывать контакты с партнерами – обеспокоенные, они обратились в полицию. Франческу арестовали. В ходе судебного слушания 10 декабря суд приговорил ее к лишению свободы сроком на 2 года и 3 месяца.
Фото: pixabay
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