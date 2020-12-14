Женщина притворилась пекарем, всех обманула и разбогатела на разогретом на батарее хлебе

Как сообщает Manchester Evening News, женщина обманула всех – и инвесторов, и друзей, и покупателей – минимум на 60 000 фунтов стерлингов (больше 6 000 000 рублей по текущему курсу).

Как выяснилось, в 2013 году Франческа чудом избежала тюрьмы из-за целого ряда обвинительных приговоров в мошенничестве – ее приговор ограничился испытательным сроком. По ее словам, «именно в этот период она влюбилась в выпечку», потому в 2015 году открыла свою собственную пекарню. При этом британка развернула обширную деятельность: активно расхваливала свое предприятие среди друзей и даже давала рекламу в местных газетах, упирая на то, что ее заведение – социальное предприятие, финансируемое государством, которое может дать бывшим преступникам второй шанс. Однако на деле она использовала свой бизнес, чтобы убедить потенциальных инвесторов, арендодателя и даже друзей вложить тысячи их кровно заработанных денег в свое «детище».