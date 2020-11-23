passion.ru

Женщина поделилась революционным рецептом бомбы из горячего шоколада

Женщина поделилась уникальным рецептом шоколадной бомбы Kinder Egg, пишет Metro.

Чарли Гамбл использует яйцо Kinder Surprise, чтобы сделать бомбу из горячего шоколада. 26-летней девушке из Эссекса пришла в голову скрыть внутри шоколадного яйца зефир и горячий шоколад. Яйца Kinder, внутри которых хранится зефир, не продаются в магазинах, но вы можете, как и Чарли, разобрать их и положить свои ингредиенты внутрь шоколадной скорлупы.

«Просто откройте шоколадное яйцо и достаньте игрушку, наполните яйцо зефиром. Я добавила полную ложку горячего шоколада, затем немного растопила края и снова собрала яйцо вместе. Мастерить такое яйцо с детьми – одно удовольствие. Также можно добавить ложку Nutella», - поделилась британка.

Как уточнила девушка, идеи в Интернете вдохновили ее создать собственный рецепт шоколадной бомбы.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 1

Фото: pexels.com

«Все делают и продают бомбы из горячего шоколада и мне пришло в голову, что моя маленькая девочка любит яйца Kinder. Я вспомнила, что у меня есть шоколадное яйцо в шкафу. Так как у меня не было форм для заполнения горячим шоколадом, я решила, что это отличная идея», - подчеркнула она.

Более трех тысяч человек тоже сочли рецепт девушки интересным и заявили в Facebook, что попробуют последовать ее советам. По словам подписчиков, для рецепта шоколадной бомбы можно использовать любой вид зефира, который вам нравится, в том числе те, которые подходят для вегетарианцев.

Такую бомбу можно залить горячим молоком. Шоколад растает, и яйцо буквально взорвется, выпустив зефирки наружу.

Фото: Instagram/ @maxgalkinru

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!