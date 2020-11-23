Женщина поделилась революционным рецептом бомбы из горячего шоколада

Чарли Гамбл использует яйцо Kinder Surprise, чтобы сделать бомбу из горячего шоколада. 26-летней девушке из Эссекса пришла в голову скрыть внутри шоколадного яйца зефир и горячий шоколад. Яйца Kinder, внутри которых хранится зефир, не продаются в магазинах, но вы можете, как и Чарли, разобрать их и положить свои ингредиенты внутрь шоколадной скорлупы.

«Просто откройте шоколадное яйцо и достаньте игрушку, наполните яйцо зефиром. Я добавила полную ложку горячего шоколада, затем немного растопила края и снова собрала яйцо вместе. Мастерить такое яйцо с детьми – одно удовольствие. Также можно добавить ложку Nutella», - поделилась британка.

Как уточнила девушка, идеи в Интернете вдохновили ее создать собственный рецепт шоколадной бомбы.