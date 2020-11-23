Женщина поделилась революционным рецептом бомбы из горячего шоколада
Чарли Гамбл использует яйцо Kinder Surprise, чтобы сделать бомбу из горячего шоколада. 26-летней девушке из Эссекса пришла в голову скрыть внутри шоколадного яйца зефир и горячий шоколад. Яйца Kinder, внутри которых хранится зефир, не продаются в магазинах, но вы можете, как и Чарли, разобрать их и положить свои ингредиенты внутрь шоколадной скорлупы.
«Просто откройте шоколадное яйцо и достаньте игрушку, наполните яйцо зефиром. Я добавила полную ложку горячего шоколада, затем немного растопила края и снова собрала яйцо вместе. Мастерить такое яйцо с детьми – одно удовольствие. Также можно добавить ложку Nutella», - поделилась британка.
Как уточнила девушка, идеи в Интернете вдохновили ее создать собственный рецепт шоколадной бомбы.
Фото: pexels.com
«Все делают и продают бомбы из горячего шоколада и мне пришло в голову, что моя маленькая девочка любит яйца Kinder. Я вспомнила, что у меня есть шоколадное яйцо в шкафу. Так как у меня не было форм для заполнения горячим шоколадом, я решила, что это отличная идея», - подчеркнула она.
Более трех тысяч человек тоже сочли рецепт девушки интересным и заявили в Facebook, что попробуют последовать ее советам. По словам подписчиков, для рецепта шоколадной бомбы можно использовать любой вид зефира, который вам нравится, в том числе те, которые подходят для вегетарианцев.
Такую бомбу можно залить горячим молоком. Шоколад растает, и яйцо буквально взорвется, выпустив зефирки наружу.
Фото: Instagram/ @maxgalkinru
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