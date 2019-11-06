Женщина, 20 лет страдавшая от мигрени, перестала есть сыр и макароны и исцелилась
31-летняя женщина сообщила британскому онлайн-порталу The Sun, что сыр был ее большой гастрономической страстью. «Я любила макароны с сыром, тосты с сыром, просто сыр, но оказалось, что они не любили меня», – поясняет она.
С 11-летнего возраста девушка страдала от ужасной мигрени, которая была настолько мучительна, что часто доводила ее до слез. Справиться с ними ей помогали лишь высокие дозы обезболивающих и сон, причем иногда она могла спать сутки и даже больше. После смерти ее дяди от рака головного мозга врачи даже опасались, что у девушки тоже опухоль, потому заставили сдать ее все анализы, в том числе и на пищевую непереносимость.
Анализ крови, который Леа сдала в осенью 2019 года показала, что у нее непереносимость молочных продуктов, яиц, дрожжей и пшеницы. Из-за этого открытия она была вынуждена радикально пересмотреть свой еженедельный рацион. Однако с тех пор, как она отказалась от любимой еды – макарон и сыра – ее страдания закончились «практически мгновенно». «Я могу лучше работать, могу лучше сосредоточиться, у меня больше нет усталости, которую я обычно испытывала после обеда. Но главное – мне больше не надо беспокоиться о том, что моя головная боль превратится во что-то гораздо более опасное», – рассказала Леа о своем неожиданном выздоровлении.
Сотрудники Национальной системы здравоохранения Великобритании пояснили, что диета может играть ключевую роль при лечении мигрени, потому что вещество под названием «тирамин», содержащееся в таких продуктах, как сыры чеддер, камамбер, стилтон, а также в копченом мясе, может стать провоцирующим ее фактором.
Фото: vostock-photo
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