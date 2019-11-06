Женщина, 20 лет страдавшая от мигрени, перестала есть сыр и макароны и исцелилась

Анализ крови, который Леа сдала в осенью 2019 года показала, что у нее непереносимость молочных продуктов, яиц, дрожжей и пшеницы. Из-за этого открытия она была вынуждена радикально пересмотреть свой еженедельный рацион. Однако с тех пор, как она отказалась от любимой еды – макарон и сыра – ее страдания закончились «практически мгновенно». «Я могу лучше работать, могу лучше сосредоточиться, у меня больше нет усталости, которую я обычно испытывала после обеда. Но главное – мне больше не надо беспокоиться о том, что моя головная боль превратится во что-то гораздо более опасное», – рассказала Леа о своем неожиданном выздоровлении.

Сотрудники Национальной системы здравоохранения Великобритании пояснили, что диета может играть ключевую роль при лечении мигрени, потому что вещество под названием «тирамин», содержащееся в таких продуктах, как сыры чеддер, камамбер, стилтон, а также в копченом мясе, может стать провоцирующим ее фактором.

Фото: vostock-photo

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