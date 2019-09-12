Заменители мяса признаны опасными для здоровья

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на выводы ученых, опубликованные на сайте Института всемирного здравоохранения имени Джорджа. Как им удалось установить, такие продукты содержат слишком много соли из-за того, что подвергаются значительной обработке в процессе производства.
«В одной порции таких продуктов, как растительный бекон, гамбургеры и сосиски, а также веганских пирогах содержится до половины дневной нормы соли. В среднем, люди потребляют вместе с альтернативными продуктами в три раза больше соли, чем нужно организму», – говорится в отчете.
Но это еще не все: помимо повышенного содержания хлорида натрия в подобных продуктах слишком много сахара и соли. Поэтому в результате их регулярного употребления увеличивается риск развития заболевания сердечно-сосудистой системы, возникновения инсульта, инфаркта, а также болезней почек, что является тревожным сигналом.
Прежде чем сделать подобные выводы, специалисты проанализировали 560 видов продуктов – классических заменителей мяса, включая растительный бекон (в нем содержится максимальное количество соли), вегетарианский фалафель (расположился на втором месте), растительные сосиски и колбасы (на третьем месте), также в список вошли гамбургеры и веганские пироги.
Чтобы обезопасить себя, специалисты посоветовали потребителям взять под контроль потребление соли, ограничив потребление заменителей мяса и заменив их простыми растительными альтернативами, например, свежими овощами, бобами, чечевицей, грибами и сыром тофу.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo
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