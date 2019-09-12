Заменители мяса признаны опасными для здоровья

Прежде чем сделать подобные выводы, специалисты проанализировали 560 видов продуктов – классических заменителей мяса, включая растительный бекон (в нем содержится максимальное количество соли), вегетарианский фалафель (расположился на втором месте), растительные сосиски и колбасы (на третьем месте), также в список вошли гамбургеры и веганские пироги.

Чтобы обезопасить себя, специалисты посоветовали потребителям взять под контроль потребление соли, ограничив потребление заменителей мяса и заменив их простыми растительными альтернативами, например, свежими овощами, бобами, чечевицей, грибами и сыром тофу.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo

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