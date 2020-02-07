«Я хотела орать от радости»: женщина сильно проголодалась – и разбогатела на 2 миллиона рублей
Мгновенные лотереи – невероятно популярный вид развлечений в США, многие хотят потратить пару долларов на то, чтобы испытать удачу. И вот обычной американке она наконец улыбнулась. И благодарить ей за это нужно внезапно настигшее ее чувство голода.
Как передает американский онлайн-портал UPI.com, женщина очень хотела есть, потому не пошла в продуктовый магазин, а отправилась в ближайший к дому. Им оказалась лотерейная лавочка, в которой кроме всего прочего продавалась и еда. И бродя между полками с продуктами женщина решила прихватить заодно и несколько лотерейных билетов. Один из них – билет мгновенной лотереи Peppermint Payp Multiplier – и стал для нее счастливым. Ее выигрыш составил 30 тысяч долларов (около 2 миллионов рублей по текущему курсу). «Я хотела буквально орать от радости на весь магазин», – призналась победительница. По словам женщины, она планирует потратить свой выигрыш на то, чтобы выплатить долги, которые у нее накопились.
Фото: vostock-photo
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