passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Больше половины женщин не знают, какие продукты нельзя есть во время беременности

Беременность – тяжелое испытание для женщины и чтобы родить здорового ребенка, в течение всех 9 месяцев надо правильно питаться. Но, по данным последних исследований, 59% будущих мам совершенно не представляют, как правильно питаться в этот период их жизни.

Как сообщает британский онлайн-портал The Sun, новое исследование, в котором приняли участие 1000 женщин, показало, что три из десяти не понимают, какие лекарства и обезболивающие можно безопасно принимать во время беременности. А каждая десятая не была уверена, можно ли ей спать на спине. В числе вопросов, вызывающих недоумение и путаницу в головах будущих мам, оказались и еда и напитки. Многие затруднились ответить, безопасно ли есть сыры во время беременности, сколько алкоголя можно употреблять и какие витамины принимать.

Диетолог Сьюзен Шорт решила расставить все точки над i и назвали шесть продуктов, которых надо избегать, если вы находитесь в интересном положении, чтобы сохранить здоровье будущего ребенка. Первый запретный продукт – мягкий сыр. Любой, даже созревший в плесени. Никакого камамбера, бри или голубых сыров, поскольку «они чаще вызывают бактериальные инфекции, такие как листериоз, сальмонелла или токсический шок».

Второй в списке – сырые яйца. Отварные – разрешены и очень полезны, но если вы любите яйца-пашот по утрам, вам придется забыть о них на 9 месяцев, так как сырой желток повышает вероятность заблеть сальмонеллой.

Также всем беременным необходимо забыть о паштетах. Диетолог заявляет: «Любой паштет из печени, как и сама печень, содержат много витамина А и может быть токсичным для будущего ребенка, так как бета-каротин может влиять на рост и развитие плода.

Также придется отказаться от некоторых видов рыбы, в которых содержится много ртути, способной нарушить развитие нервной системы ребенка, так что никакого мяса акулы, рыбы-меч или марлин – в общем, воздержитесь от экзотики. Традиционные сорта рыбы для беременных очень даже полезны.

Кофеин также должен быть ограничен во время беременности, максимум, что можно себе позволить, 200 миллиграммов в день, что эквивалентно 2 чашкам растворимого кофе или 2,5 чашкам чая.

И последний продукт – алкоголь. Возможно, вы где-то слышали или прочитали, что небольшое количество алкоголя время от времени в течение беременности вполне приемлемо, но просто знайте, это не так. Избегайте его.

Фото: vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!