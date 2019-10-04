Больше половины женщин не знают, какие продукты нельзя есть во время беременности
Как сообщает британский онлайн-портал The Sun, новое исследование, в котором приняли участие 1000 женщин, показало, что три из десяти не понимают, какие лекарства и обезболивающие можно безопасно принимать во время беременности. А каждая десятая не была уверена, можно ли ей спать на спине. В числе вопросов, вызывающих недоумение и путаницу в головах будущих мам, оказались и еда и напитки. Многие затруднились ответить, безопасно ли есть сыры во время беременности, сколько алкоголя можно употреблять и какие витамины принимать.
Диетолог Сьюзен Шорт решила расставить все точки над i и назвали шесть продуктов, которых надо избегать, если вы находитесь в интересном положении, чтобы сохранить здоровье будущего ребенка. Первый запретный продукт – мягкий сыр. Любой, даже созревший в плесени. Никакого камамбера, бри или голубых сыров, поскольку «они чаще вызывают бактериальные инфекции, такие как листериоз, сальмонелла или токсический шок».
Второй в списке – сырые яйца. Отварные – разрешены и очень полезны, но если вы любите яйца-пашот по утрам, вам придется забыть о них на 9 месяцев, так как сырой желток повышает вероятность заблеть сальмонеллой.
Также всем беременным необходимо забыть о паштетах. Диетолог заявляет: «Любой паштет из печени, как и сама печень, содержат много витамина А и может быть токсичным для будущего ребенка, так как бета-каротин может влиять на рост и развитие плода.
Также придется отказаться от некоторых видов рыбы, в которых содержится много ртути, способной нарушить развитие нервной системы ребенка, так что никакого мяса акулы, рыбы-меч или марлин – в общем, воздержитесь от экзотики. Традиционные сорта рыбы для беременных очень даже полезны.
Кофеин также должен быть ограничен во время беременности, максимум, что можно себе позволить, 200 миллиграммов в день, что эквивалентно 2 чашкам растворимого кофе или 2,5 чашкам чая.
И последний продукт – алкоголь. Возможно, вы где-то слышали или прочитали, что небольшое количество алкоголя время от времени в течение беременности вполне приемлемо, но просто знайте, это не так. Избегайте его.
Фото: vostock-photo
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