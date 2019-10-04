Больше половины женщин не знают, какие продукты нельзя есть во время беременности

Как сообщает британский онлайн-портал The Sun, новое исследование, в котором приняли участие 1000 женщин, показало, что три из десяти не понимают, какие лекарства и обезболивающие можно безопасно принимать во время беременности. А каждая десятая не была уверена, можно ли ей спать на спине. В числе вопросов, вызывающих недоумение и путаницу в головах будущих мам, оказались и еда и напитки. Многие затруднились ответить, безопасно ли есть сыры во время беременности, сколько алкоголя можно употреблять и какие витамины принимать.

Диетолог Сьюзен Шорт решила расставить все точки над i и назвали шесть продуктов, которых надо избегать, если вы находитесь в интересном положении, чтобы сохранить здоровье будущего ребенка. Первый запретный продукт – мягкий сыр. Любой, даже созревший в плесени. Никакого камамбера, бри или голубых сыров, поскольку «они чаще вызывают бактериальные инфекции, такие как листериоз, сальмонелла или токсический шок».

Второй в списке – сырые яйца. Отварные – разрешены и очень полезны, но если вы любите яйца-пашот по утрам, вам придется забыть о них на 9 месяцев, так как сырой желток повышает вероятность заблеть сальмонеллой.

Также всем беременным необходимо забыть о паштетах. Диетолог заявляет: «Любой паштет из печени, как и сама печень, содержат много витамина А и может быть токсичным для будущего ребенка, так как бета-каротин может влиять на рост и развитие плода.