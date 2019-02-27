«ВКУСНО!» было всем: в Москве прошел фестиваль еды и церемония награждения победителей премии «Здоровое питание»

В минувшие выходные уникальная гастрономическая «улица» StrEAT Моscow распахнула двери для всех интересующихся здоровыми трендами в питании — именно на этой площадке прошел фестиваль еды «ВКУСНО!».

Гости фестиваля отправились в настоящее кулинарное путешествие, в котором узнали об особенностях национальных кухонь Китая, Индии, Вьетнама, Италии, Грузии, Израиля, Кипра и других стран. На кулинарных мастер-классах своим опытом поделились лучшие шеф-повара Москвы: Вадим Силантьев (кулинарная студия DELI), Сергей Леонов (автор кулинарной книги «Еда как праздник»), Елена Савчук (проект BOTWA), Виктор Апасьев (ресторан JIS). Весь день известные диетологи и wellness-коучи делились секретами красоты и здоровья, а дегустации и розыгрыши призов гарантировали всем участникам хорошее настроение.