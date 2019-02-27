«ВКУСНО!» было всем: в Москве прошел фестиваль еды и церемония награждения победителей премии «Здоровое питание»

В минувшие выходные уникальная гастрономическая «улица» StrEAT Моscow распахнула двери для всех интересующихся здоровыми трендами в питании — именно на этой площадке прошел фестиваль еды «ВКУСНО!».
Гости фестиваля отправились в настоящее кулинарное путешествие, в котором узнали об особенностях национальных кухонь Китая, Индии, Вьетнама, Италии, Грузии, Израиля, Кипра и других стран. На кулинарных мастер-классах своим опытом поделились лучшие шеф-повара Москвы: Вадим Силантьев (кулинарная студия DELI), Сергей Леонов (автор кулинарной книги «Еда как праздник»), Елена Савчук (проект BOTWA), Виктор Апасьев (ресторан JIS). Весь день известные диетологи и wellness-коучи делились секретами красоты и здоровья, а дегустации и розыгрыши призов гарантировали всем участникам хорошее настроение.
Фото: пресс-служба
Но это еще не все: посетители фестиваля узнали, какие компании, заботясь о качестве своей продукции, уделяют особое внимание теме здорового питания. В рамках фестиваля прошла церемония награждения победителей премии «Здоровое питание», лауреатами которой ежегодно становятся компании, которые вносят существенный вклад в развитие и популяризацию идей здорового образа жизни.
Фото: пресс-служба
Ведущий церемонии — Антон Привольнов, известный по программе «Контрольная закупка», — назвал более 40 компаний-победителей премии. Среди лауреатов: кулинарная студия DELI, Newa Nutrition, NO SECRET BY VALERIYA, Siberian Wellness, Panasonic, «НЛ Континент», группа компаний Performance Group и другие.
Фото: пресс-служба
«Мы нечасто задумываемся, как много значит для нас еда. А зря, ведь это не только естественная, но и эстетическая, культурная потребность человека. Выражать себя, придумывать новое, собираться вместе за большим столом. Panasonic помогает и вдохновляет всех поклонников кулинарии уже очень много лет. И нам очень приятно, что профессиональное жюри высоко оценило нашу новую линейку кухонной техники, вдохновленную концепцией Experience Fresh. Она позволяет делать полезные и невероятно вкусные блюда — как в ресторане!», — прокомментировал победу своей компании глава департамента бытовой техники Panasonic Россия Роман Горновой.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: пресс-служба