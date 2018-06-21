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«Диета привела меня к ранней менопаузе»: 38-летняя женщина рассказала, как веганство подорвало ее здоровье

Вирпи Микконен, автор 4 кулинарных книг с веганскими рецептами, instagram-гуру, пропагандирующая, что именно растительная пища – залог долголетия и молодости, призналась, что ей пришлось отказаться от выбранной системы питания, так как она серьезно подорвала ее здоровье, так что теперь она ест гамбургеры.системы питания, так как она серьезно подорвала ее здоровье, так что теперь она ест гамбургеры.

Молодая женщина, живущая в Финляндии и ведущая свой блог в Instagram на английском языке, сделала такое признание британскому онлайн-изданию Daily Mail. По ее словам, проблемы со здоровьем начались в прошлом году: на лице появилась странная сыпь, она тяжело переболела гриппом, ногти стали ломкими, настроение – подавленным, но главное – у нее исчезли месячные и начались приливы, характерные для менопаузы.

«Я подумала, что со мной не так? Я ведь здорова, тренируюсь, считала, что придерживаюсь одной из самых здоровых диет в мире – без глютена, зерна, молочных продуктов, мяса, рафинированного сахара. Более того, я построила карьеру, вдохновляя других на подобный образ жизни, ¬– признается Вирпи, которой в тот момент было всего 37 лет. – Но в тот момент я была действительно напугана». Анализ крови показал, что дела действительно плохи: уровень фолликулостимулирующего гормона превышал все нормы, характерные для ее возраста, и достиг уровня, соответствующего менопаузе.

Вирпи обратилась к специалисту по китайской медицине, который посоветовал ей прекратить есть так много растительной пищи. Отныне ее рацион должен включать теплую, термически обработанную еду и продукты животного происхождения. К тому моменту блогер не ела мясо 15 лет, кроме периода, когда она была беременна, а основу ее рациона составляли смузи, салаты и соки.

Девушка говорит, что такие рекомендации врача ее шокировали, но она не могла не прислушаться к его совету, потому что чувствовала, что у нее «закончилось топливо». Сейчас в ее рационе присутствуют бульон, сваренный на мясных костях, куриное мясо, вареные овощи, фрикадельки, яйца и даже бургеры. Также она ест сливочное масло, козий сыр, но по-прежнему избегает глютена, крахмала и сахара, а также пьет только кокосовое молоко.

Результаты изменения диеты были поразительны: приливы прекратились, месячные вернулись, нормализовались сон и настроение, боли в теле прекратились. «Я чувствую себя как никогда энергичной, – говорит Вирпи, однако подчеркивает, – «Проблема не в том, чтобы быть веганом, проблема во мне. Любая диета не может быть универсальной. И мне с моим стрессовым уровнем жизни веганство не подходит. Я много работала, выпустила 4 книги за 2 года. Это безумный ритм. Неудивительно, что у меня наступило выгорание. Некоторым людям просто необходимы продукты животного происхождения, чтобы сохранить здоровье».

Самая большая проблема для Вирпи сегодня – рассказать о том, что она больше не веганка, своим подписчикам в блоге, но она откладывает это под предлогом необходимости найти подходящее время, но признается, что просто боится обнажить душу, а в ответ получить гневные обвинения, потому что «веганы могут быть очень категоричны в своем осуждении». И ее тревоги небезосновательны: уже были зафиксированы случаи, когда влиятельные адепты этой системы питания возвращались к продуктам животного происхождения и подвергались жестоким нападкам со стороны подписчиков. Среди наиболее ярких примеров – американка Джордан Янгер, известная как The Blonde Vegan, и англичанин Тим Шифф, известный в YouTube как «веганский принц».

Текст: Наталья Обрядина

Фото: Instagram

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