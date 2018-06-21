«Диета привела меня к ранней менопаузе»: 38-летняя женщина рассказала, как веганство подорвало ее здоровье

Молодая женщина, живущая в Финляндии и ведущая свой блог в Instagram на английском языке, сделала такое признание британскому онлайн-изданию Daily Mail. По ее словам, проблемы со здоровьем начались в прошлом году: на лице появилась странная сыпь, она тяжело переболела гриппом, ногти стали ломкими, настроение – подавленным, но главное – у нее исчезли месячные и начались приливы, характерные для менопаузы.

«Я подумала, что со мной не так? Я ведь здорова, тренируюсь, считала, что придерживаюсь одной из самых здоровых диет в мире – без глютена, зерна, молочных продуктов, мяса, рафинированного сахара. Более того, я построила карьеру, вдохновляя других на подобный образ жизни, ¬– признается Вирпи, которой в тот момент было всего 37 лет. – Но в тот момент я была действительно напугана». Анализ крови показал, что дела действительно плохи: уровень фолликулостимулирующего гормона превышал все нормы, характерные для ее возраста, и достиг уровня, соответствующего менопаузе.