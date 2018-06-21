«Диета привела меня к ранней менопаузе»: 38-летняя женщина рассказала, как веганство подорвало ее здоровье

Молодая женщина, живущая в Финляндии и ведущая свой блог в Instagram на английском языке, сделала такое признание британскому онлайн-изданию Daily Mail. По ее словам, проблемы со здоровьем начались в прошлом году: на лице появилась странная сыпь, она тяжело переболела гриппом, ногти стали ломкими, настроение – подавленным, но главное – у нее исчезли месячные и начались приливы, характерные для менопаузы.
«Я подумала, что со мной не так? Я ведь здорова, тренируюсь, считала, что придерживаюсь одной из самых здоровых диет в мире – без глютена, зерна, молочных продуктов, мяса, рафинированного сахара. Более того, я построила карьеру, вдохновляя других на подобный образ жизни, ¬– признается Вирпи, которой в тот момент было всего 37 лет. – Но в тот момент я была действительно напугана». Анализ крови показал, что дела действительно плохи: уровень фолликулостимулирующего гормона превышал все нормы, характерные для ее возраста, и достиг уровня, соответствующего менопаузе.
Вирпи обратилась к специалисту по китайской медицине, который посоветовал ей прекратить есть так много растительной пищи. Отныне ее рацион должен включать теплую, термически обработанную еду и продукты животного происхождения. К тому моменту блогер не ела мясо 15 лет, кроме периода, когда она была беременна, а основу ее рациона составляли смузи, салаты и соки.
Девушка говорит, что такие рекомендации врача ее шокировали, но она не могла не прислушаться к его совету, потому что чувствовала, что у нее «закончилось топливо». Сейчас в ее рационе присутствуют бульон, сваренный на мясных костях, куриное мясо, вареные овощи, фрикадельки, яйца и даже бургеры. Также она ест сливочное масло, козий сыр, но по-прежнему избегает глютена, крахмала и сахара, а также пьет только кокосовое молоко.
Результаты изменения диеты были поразительны: приливы прекратились, месячные вернулись, нормализовались сон и настроение, боли в теле прекратились. «Я чувствую себя как никогда энергичной, – говорит Вирпи, однако подчеркивает, – «Проблема не в том, чтобы быть веганом, проблема во мне. Любая диета не может быть универсальной. И мне с моим стрессовым уровнем жизни веганство не подходит. Я много работала, выпустила 4 книги за 2 года. Это безумный ритм. Неудивительно, что у меня наступило выгорание. Некоторым людям просто необходимы продукты животного происхождения, чтобы сохранить здоровье».
Самая большая проблема для Вирпи сегодня – рассказать о том, что она больше не веганка, своим подписчикам в блоге, но она откладывает это под предлогом необходимости найти подходящее время, но признается, что просто боится обнажить душу, а в ответ получить гневные обвинения, потому что «веганы могут быть очень категоричны в своем осуждении». И ее тревоги небезосновательны: уже были зафиксированы случаи, когда влиятельные адепты этой системы питания возвращались к продуктам животного происхождения и подвергались жестоким нападкам со стороны подписчиков. Среди наиболее ярких примеров – американка Джордан Янгер, известная как The Blonde Vegan, и англичанин Тим Шифф, известный в YouTube как «веганский принц».
Текст: Наталья Обрядина
Фото: Instagram
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