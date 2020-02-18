Во время исследования эксперты протестировали говяжью тушенку на соотношение начинки и бульона, качества мяса, а также вкус, цвет, запах консистенцию (всего более 130 показателей). Цена на продукцию разных марок составила от 82,9 рублей до 306,09 рублей за банку весом от 325 до 388 граммов. В тушенке, по словам представителей ведомства, которые приводит информационное агентство «РИА Новости», обнаружено большое количество бульона вместо говядины, ДНК лошади, курицы и свиньи и антибиотики. «Содержание антибиотиков не регламентируется законодательством: требования есть только к сырью, но не к конечному продукту. По результатам испытаний в 5 торговых марках были обнаружены следы лекарственных препаратов», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роскачества. Также эксперты добавили, что концентрация антибиотиков составила 1000 микрограммов на 1 килограмм продукта вместо традиционного остаточного количества 1,4-5 микрограммов на 1 килограмм.Однако есть и хорошие новости: ни в одном из изученных образцов не были найдены тяжелые металлы, пестициды, нитрозамины, все анализы на микробиологию также были в норме. Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!