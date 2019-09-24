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В России создали доступное по цене искусственное мясо

Мясо, культивируемое российскими учеными в лаборатории, может появиться на прилавках магазинов уже в 2023 году. Его ориентировочная стоимость составит порядка 800 рублей за килограмм.

Исследование и эксперименты длились на протяжении двух лет, и первые 40 граммов продукта обошлись ученым в 900 000 рублей. Именно такие данные, по сообщению «РИА Новости», были опубликованы в пресс-релизе «Очаковского комбината пищевых ингредиентов».

Искусственное мясо, по сообщениям экспертов, абсолютно безопасно для человека и выведено не из нефти, а из небольшого количества мышечной ткани новорожденного теленка элитной породы «Абердин-ангус», которое получается путем иссечения под местной анестезией. После чего клетки помещаются в питательную среду из специального геля, витаминов, аминокислот, солей и глюкозы для дальнейшего деления и роста.

Также продукт, выведенный в лаборатории, будет храниться дольше натурального и стоить дешевле мировых аналогов.

«Отечественное культивируемое мясо может появиться на российских прилавках уже к 2023 году при условии решения правового статуса данного продукта. На сегодняшний день в мире стоимость культивируемого мяса остается достаточно высокой для розничного покупателя и колеблется в районе 90 долларов за килограмм, хотя еще 3 года назад стоимость культивируемого мяса составляла 100-300 тысяч долларов за 1 кг», – говорится в пресс-релизе комбината.

Самым дорогим «ингредиентом» в производстве искусственного мяса, по словам ученых, является среда, в которой продукт выращивается, она должна не только обеспечивать рост клеток, но и создавать максимально подходящие условия для появления реалистичного вкуса, запаха, цвета и сочности. Но с развитием технологий специалисты надеются снизить ее стоимость, тогда естественным образом подешевеет и конечный продукт.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo

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