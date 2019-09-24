В России создали доступное по цене искусственное мясо

Исследование и эксперименты длились на протяжении двух лет, и первые 40 граммов продукта обошлись ученым в 900 000 рублей. Именно такие данные, по сообщению «РИА Новости», были опубликованы в пресс-релизе «Очаковского комбината пищевых ингредиентов».

Искусственное мясо, по сообщениям экспертов, абсолютно безопасно для человека и выведено не из нефти, а из небольшого количества мышечной ткани новорожденного теленка элитной породы «Абердин-ангус», которое получается путем иссечения под местной анестезией. После чего клетки помещаются в питательную среду из специального геля, витаминов, аминокислот, солей и глюкозы для дальнейшего деления и роста.