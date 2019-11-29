Употребление в пищу банановой кожуры поможет быстро похудеть и поправить здоровье

Диетолог не предлагает просто жевать кожуру, после того как вы расправитесь с самим бананом, гораздо разумнее добавить ее в смузи, где она измельчится блендером, или же положить в качестве дополнительного ингредиента в выпечку, карри или банановый хлеб, благодаря термической обработке или смешению с другими ингредиентами смузи, питательные вещества из кожуры лучше усвоятся организмом, при этом вкусовые качества блюд останутся практически неизменными, в то время как их польза многократно возрастет. Кроме того, Баррелл рекомендовала выбирать бананы с ярко-желтой кожурой, так как в них содержится гораздо больше антиоксидантов, оказывающих противораковый эффект, в то время как менее зрелые плоды, шкура которых зеленая, богаты аминокислотой трипофан, улучшающей качество сна и «резистентным крахмалом, особым типом клетчатки, которая очень полезна для здоровья кишечника».

Также диетолог заявила, что помимо питательной, у банановой кожуры есть еще и вполне практическая польза: если в нее заворачивать мясо при готовке, блюдо будет получаться более сочным и нежным, а его вкус – ярким.

Фото: vostock-photo

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