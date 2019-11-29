Употребление в пищу банановой кожуры поможет быстро похудеть и поправить здоровье
По словам эксперта, которые приводит британский онлайн-портал The Sun, в кожуре банана содержатся витамины С и В6, калий, магний и огромное количество клетчатки, потому, если регулярно употреблять ее в пищу, улучшатся сон и состояние кожи, ускорится потеря веса. «Вы увеличите потребление клетчатки по крайней мере на 10%, а также получите почти на 20% больше витамина В6 и на 20% - витамина С», – пояснила Баррелл.
Диетолог не предлагает просто жевать кожуру, после того как вы расправитесь с самим бананом, гораздо разумнее добавить ее в смузи, где она измельчится блендером, или же положить в качестве дополнительного ингредиента в выпечку, карри или банановый хлеб, благодаря термической обработке или смешению с другими ингредиентами смузи, питательные вещества из кожуры лучше усвоятся организмом, при этом вкусовые качества блюд останутся практически неизменными, в то время как их польза многократно возрастет. Кроме того, Баррелл рекомендовала выбирать бананы с ярко-желтой кожурой, так как в них содержится гораздо больше антиоксидантов, оказывающих противораковый эффект, в то время как менее зрелые плоды, шкура которых зеленая, богаты аминокислотой трипофан, улучшающей качество сна и «резистентным крахмалом, особым типом клетчатки, которая очень полезна для здоровья кишечника».
Также диетолог заявила, что помимо питательной, у банановой кожуры есть еще и вполне практическая польза: если в нее заворачивать мясо при готовке, блюдо будет получаться более сочным и нежным, а его вкус – ярким.
Фото: vostock-photo
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