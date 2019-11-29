passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Употребление в пищу банановой кожуры поможет быстро похудеть и поправить здоровье

Банановая кожура даже полезнее самого плода, именно так заявила ведущий австралийский диетолог Сьюзи Баррелл.

По словам эксперта, которые приводит британский онлайн-портал The Sun, в кожуре банана содержатся витамины С и В6, калий, магний и огромное количество клетчатки, потому, если регулярно употреблять ее в пищу, улучшатся сон и состояние кожи, ускорится потеря веса. «Вы увеличите потребление клетчатки по крайней мере на 10%, а также получите почти на 20% больше витамина В6 и на 20% - витамина С», – пояснила Баррелл.

Диетолог не предлагает просто жевать кожуру, после того как вы расправитесь с самим бананом, гораздо разумнее добавить ее в смузи, где она измельчится блендером, или же положить в качестве дополнительного ингредиента в выпечку, карри или банановый хлеб, благодаря термической обработке или смешению с другими ингредиентами смузи, питательные вещества из кожуры лучше усвоятся организмом, при этом вкусовые качества блюд останутся практически неизменными, в то время как их польза многократно возрастет. Кроме того, Баррелл рекомендовала выбирать бананы с ярко-желтой кожурой, так как в них содержится гораздо больше антиоксидантов, оказывающих противораковый эффект, в то время как менее зрелые плоды, шкура которых зеленая, богаты аминокислотой трипофан, улучшающей качество сна и «резистентным крахмалом, особым типом клетчатки, которая очень полезна для здоровья кишечника».

Также диетолог заявила, что помимо питательной, у банановой кожуры есть еще и вполне практическая польза: если в нее заворачивать мясо при готовке, блюдо будет получаться более сочным и нежным, а его вкус – ярким.

Фото: vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!