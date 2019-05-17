Употребление фруктов и овощей вместо жирной еды защитит от смерти из-за рака груди

По сообщению британского онлайн-издания Daily Mail, в крупнейшем в своем роде исследовании приняли участие почти 50 000 женщин в возрасте от 50 до 79 лет, за состоянием здоровья которых ученые наблюдали в течение двух десятилетий. Перед началом эксперимента специалисты порекомендовали каждой из них сократить потребление жира на 20%, заменив его на дополнительную порцию фруктов и овощей. Такой диеты придерживалась примерно половина участниц исследования, остальные не изменяли свой привычный рацион питания.

Результаты исследования, которые были представлены в Американском обществе клинической онкологии Чикаго, показали, что у здоровых женщин, которые начали следовать рекомеднациям врачей минимум за 8 лет до того, как столкнулись с раком груди, риск умереть во время лечения этого заболевания и прохождения химиотерапии ниже на 21%. Печальная новость заключается в том, что изменение рациона питания в пользу овощей и фруктов не снижает саму вероятность возникновения онкологии молочной железы, что изначально было главной целью исследования.

Однако врачи уверены, что правильное питание, физические нагрузки и здоровый образ жизни в целом являются прекрасной профилактикой целого ряда заболевания, не только рака груди.