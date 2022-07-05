Трансформация вкуса: как изменился у россиян спрос на мороженое

В распоряжении редакции Passion оказалась аналитика СберМегаМаркет, позволяющая понять, какое именно мороженое пользуется наибольшим спросом у россиян. На маркетплейсе представлены различные виды холодного десерта, на любые вкусовые предпочтения.

По данным аналитики, в 2021 году в топе покупок было миндально-фисташковое, шоколадное, ванильное и сливочное мороженое. Среди топ брендов занимала продукция Baskin Robbins, а также Metro Chef и мороженое «Филевское». В 2022 году пользователи маркетплейса стали выбирать более классические вкусы: пломбир, шоколадный, трюфельный и сливочный. Около 41% купленного холодного лакомства не содержит дополнительных вкусовых добавок – покупатели предпочитают обычное ванильное, сливочное или шоколадное мороженое. В топ-5 брендов вошли «Коровка из Кореновки», «Самокат», «Магнат», Milka и «Филевское».

Помимо этого, как показывает статистика, пользователи стали отдавать предпочтение более демократичной продукции, а также больше внимания уделять составу: покупатели проявляют интерес к растительному и полезному мороженому. Так, в 2021 году доля продаж такого мороженого составлял 1% от всех продаж мороженого на маркетплейсе, в 2022 году она выросла до 8%.

Если говорить о виде мороженого, то и в прошлом, и в этом году пользователи предпочитают мороженое в стаканчике, на втором месте по продажам – эскимо.