Томаты и еще 7 продуктов, которые ни в коем случае нельзя хранить в холодильнике

Второй продукт, которому не место в холодильнике – кофе. Ни молотый, ни в зернах, этот продукт не предназначен для подобных условий хранения, так как он впитывает в себя влагу, запахи и любые ароматизаторы из окружающей среды. Идеальные условия для сохранения качества кофе – в герметичном контейнере, который будет стоять в темном месте, например, в кладовой, подальше от солнечного света, тепла и пара. Лук и чеснок также лучше держать в сухом месте и при комнатной температуре – холодильник может привести к их ускоренному гниению. Исключением могут стать лишь очищенные и нарезанные продукты. Существуют и определенные правила для хранения масел. Например, оливковое и подсолнечное лучше держать в кухонном шкафу или кладовой, а вот ореховые и масла из семян лучше держать в холодильнике – там они медленнее окислятся и станут прогорклыми. То же самое относится и к открытым соусам.

Пятый продукт, который почему-то часто держат в холодильнике, – хлеб. Но это абсолютно неверно – из-за этого он быстрее станет черствым и потеряет свои вкусовые качества. Вместо этого хлеб лучше хранить в бумажном пакете, в ящике или в герметичной жестяной банке – это поможет избежать плесени и сохранит продукт свежим. Также не терпят холода мед и арахисовое масло – они затвердевают, что затрудняет их использование, потому лучше держать их в кладовой или в закрытом шкафу при комнатной температуре. Базилик, мяту и петрушку лучше всего хранить в запечатанном контейнере с небольшим количеством воды в прохладном месте, чтобы листья долго не увядали, как это обычно происходит при помещении этих трав в холодильник. И последнее, на что обратили внимание эксперты, – это теплые остатки недавно приготовленной пищи. Нельзя убирать их в холодильник, если они еще не остыли, иначе теплый пар окажет влияние на все лежащие рядом продукты.

Фото: freepik

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