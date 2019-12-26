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Запас на все каникулы или зря потраченные продукты: сколько на самом деле «живут» новогодние салаты

Как известно, наутро блюда, оставшиеся после новогоднего застолья, вдвойне вкуснее, однако эксперты по качеству питания решили рассказать, сколько можно хранить праздничные салаты, чтобы не испортить себе каникулы пищевым отравлением.

Эксперты рассказали российскому информационному агентству «РИА Новости», что большинство новогодних салатов хранится не больше 24 часов, а майонез и любые другие соусы резко сокращают «продолжительность жизни» этих блюд, потому особенно важно заправлять их непосредственно перед подачей на стол.

«Если вы готовите «Селедку под шубой», «Мимозу» и другие салаты, предусматривающие укладывание ингредиентов слоями с заправкой каждого слоя – срок годности таких блюд сократится минимум на шесть часов, по сравнению с не заправленными салатами, то есть такие салаты хранятся не более 24 часов», – пояснила Валентина Семенова специалист инспекции по качеству питания (МосГИК).

Кроме того, специалист заявила, что также не стоит заранее добавлять свежие огурцы в «Оливье», это также продлит ему жизнь. Лучше отправить этот ингредиент в салат непосредственно перед заправкой блюда майонезом.

По словам экспертов, все салаты относятся к скоропортящимся продуктам, но салаты из маринованных и соленых овощей хранятся 36 часов, то есть чуть дольше холодных блюд из тушеных, жареных или вареных овощей. А вот блюда из свежих овощей и фруктов с добавлением мясных продуктов, копченостей или птицы «живут» без заправки всего 18 часов, а с добавлением соуса – и того меньше – всего 12 часов. Но самый короткий срок хранения у заправленных салатов, в составе которых есть яйца, консервы, составляет только 6 часов, то есть убирать их в холодильник после долгого новогоднего застолья смысла не имеет. А салаты с рыбой и морепродуктами надо съесть до истечения 12 часов после заправки их соусом.

Фото: vostock-photo_

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