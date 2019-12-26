Запас на все каникулы или зря потраченные продукты: сколько на самом деле «живут» новогодние салаты
Эксперты рассказали российскому информационному агентству «РИА Новости», что большинство новогодних салатов хранится не больше 24 часов, а майонез и любые другие соусы резко сокращают «продолжительность жизни» этих блюд, потому особенно важно заправлять их непосредственно перед подачей на стол.
«Если вы готовите «Селедку под шубой», «Мимозу» и другие салаты, предусматривающие укладывание ингредиентов слоями с заправкой каждого слоя – срок годности таких блюд сократится минимум на шесть часов, по сравнению с не заправленными салатами, то есть такие салаты хранятся не более 24 часов», – пояснила Валентина Семенова специалист инспекции по качеству питания (МосГИК).
Кроме того, специалист заявила, что также не стоит заранее добавлять свежие огурцы в «Оливье», это также продлит ему жизнь. Лучше отправить этот ингредиент в салат непосредственно перед заправкой блюда майонезом.
По словам экспертов, все салаты относятся к скоропортящимся продуктам, но салаты из маринованных и соленых овощей хранятся 36 часов, то есть чуть дольше холодных блюд из тушеных, жареных или вареных овощей. А вот блюда из свежих овощей и фруктов с добавлением мясных продуктов, копченостей или птицы «живут» без заправки всего 18 часов, а с добавлением соуса – и того меньше – всего 12 часов. Но самый короткий срок хранения у заправленных салатов, в составе которых есть яйца, консервы, составляет только 6 часов, то есть убирать их в холодильник после долгого новогоднего застолья смысла не имеет. А салаты с рыбой и морепродуктами надо съесть до истечения 12 часов после заправки их соусом.
Фото: vostock-photo_
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