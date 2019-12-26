Запас на все каникулы или зря потраченные продукты: сколько на самом деле «живут» новогодние салаты

По словам экспертов, все салаты относятся к скоропортящимся продуктам, но салаты из маринованных и соленых овощей хранятся 36 часов, то есть чуть дольше холодных блюд из тушеных, жареных или вареных овощей. А вот блюда из свежих овощей и фруктов с добавлением мясных продуктов, копченостей или птицы «живут» без заправки всего 18 часов, а с добавлением соуса – и того меньше – всего 12 часов. Но самый короткий срок хранения у заправленных салатов, в составе которых есть яйца, консервы, составляет только 6 часов, то есть убирать их в холодильник после долгого новогоднего застолья смысла не имеет. А салаты с рыбой и морепродуктами надо съесть до истечения 12 часов после заправки их соусом.

Фото: vostock-photo_

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