Стало известно, сколько меда можно съесть в сутки без вреда для здоровья

Сегодня, 14 августа, в России отмечается праздник Медовый спас, в связи с чем врачи решили расставить все точки над i в вопросах полезности меда. По словам профессора кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктора медицинских наук Алексея Буеверова, которые приводит «РИА Новости», в день можно съедать не больше двух столовых ложек этого продукта, и желательно делать это в первой половине дня. Также специалист подчеркнул, что мед хоть и довольно полезное, но все же лакомство, потому и относиться к нему нужно соответственно и не злоупотреблять.

Мед – это источник антиоксидантов, витаминов и фруктозы, которые оказывают комплексное благотворное воздействие на организм, дарят энергию и препятствуют окислению клеток, однако врач-диетолог Елена Тихомирова заявила, что нужно съесть очень много продукта, чтобы он оказал положительное воздействие на организм, однако это невозможно, так как он очень калорийный, потому важно употреблять его в пищу маленькими порциями.