Стало известно, сколько меда можно съесть в сутки без вреда для здоровья

Сегодня, 14 августа, в России отмечается праздник Медовый спас, в связи с чем врачи решили расставить все точки над i в вопросах полезности меда. По словам профессора кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктора медицинских наук Алексея Буеверова, которые приводит «РИА Новости», в день можно съедать не больше двух столовых ложек этого продукта, и желательно делать это в первой половине дня. Также специалист подчеркнул, что мед хоть и довольно полезное, но все же лакомство, потому и относиться к нему нужно соответственно и не злоупотреблять.
Мед – это источник антиоксидантов, витаминов и фруктозы, которые оказывают комплексное благотворное воздействие на организм, дарят энергию и препятствуют окислению клеток, однако врач-диетолог Елена Тихомирова заявила, что нужно съесть очень много продукта, чтобы он оказал положительное воздействие на организм, однако это невозможно, так как он очень калорийный, потому важно употреблять его в пищу маленькими порциями.
Кстати, не стоит забывать у меда очень много противопоказаний к употреблению: это и индивидуальная непереносимость продукта (причем важно учитывать не только аллергию на пчелиный яд, но и аллергию на цветы, из которых собран нектар), и ожирение, и многие другие заболевания. А сочетание этого продукта с алкоголем вообще опасно для здоровья, потому злоупотреблять, например, медовухой не стоит.
«Все дело, конечно, в регулярности и объеме. Если человек выпил бокал в месяц, то ничего с ним не будет, а если употреблять регулярно, то это существенно увеличивает риск изменений в печени, вплоть до цирроза», — пояснил профессор Буеверов.
Эксперты также дали совет, какой мед лучше выбирать: по их мнению, лучше отдавать предпочтение продукту в сотах, так как это является гарантией его натуральности и качества.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo
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