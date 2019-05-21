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Стало известно, почему после выпитого кофе вы мгновенно бежите в туалет

Все предыдущие исследования базировались на том, что подобный эффект вызывает кофеин, однако ученые из медицинского отделения Университета Техаса (Галверстон, США), утверждают, что дело в другом.

Любители кофе давно знают, что этот напиток не только бодрит по утрам, но и способствует хорошей работе кишечника. Однако специалисты долгое время не могли понять, с чем это связано.

Ученые из Техаса, как сообщает британский онлайн-журнал Mirror, провели любопытный эксперимент, в ходе которого в течение трех дней поили кофе две группы крыс – одну напитком с кофеином, другую – без. Третья группа была контрольная – ей не давали ничего. В результате обнаружилось, что, независимо от того, содержится в кофе кофеин или нет, напиток активизирует работу мышц тонкого кишечника. Кстати, выяснилась еще одна любопытная деталь: чем выше концентрация напитка, тем сильнее эффект.

Также специалисты изучили продукты жизнедеятельности грызунов. Оказалось, что в образцах крыс, употреблявших кофе, было гораздо меньше бактерий, чем в помете тех, которые обходились без напитка.

Основываясь на полученных данных, исследователи сделали предположение, что при помощи кофе можно лечить запоры, но подчеркивают необходимость дальнейшего изучения вопроса. Предварительные результаты эксперимента были представлены на научно-исследовательской конференции «Неделя болезней пищеварения» в Сан-Диего. Специалисты также планируют опубликовать свою работу в рецензируемом журнале в течение следующих нескольких месяцев.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock

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