Стало известно, к каким проблемам со здоровьем может привести полный отказ от сладкого

Но и это еще не все: по словам эксперта, продукты, в составе которых есть сахар, способствуют выработке гормона радости, поэтому «тот, кто питается исключительно «здоровой едой», более склонен к стрессам и депрессиям».

Врач подчеркнула, что она не призывает чрезмерно увлекаться пирожными и сладостями, но съесть небольшой кусочек темного шоколада после приема пищи будет даже полезно. Среди десертов, которые восполнят дефицит сахара в организме и при этом не отложатся на талии, Толоконникова также выделила зефир, сухофрукты и цукаты.