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Стало известно, к каким проблемам со здоровьем может привести полный отказ от сладкого

Ни для кого из нас не секрет, что злоупотребление сахаром и сахарсодержащими продуктами, в частности выпечкой, негативно сказывается не только на фигуре, но и на здоровье в целом. Однако полный отказ от сладкого чреват не меньшими проблемами.

По словам российского врача-диетолога Елены Толоконниковой, которые приводит издание «АиФ. Здоровье», конечно, у людей, полностью исключивших сладости из рациона, фигура может стать стройнее, но вместе с тем это решение может стать причиной появления проблем с печенью и селезенкой и ряд других заболеваний. Также сахар жизненно необходим для правильной работы головного мозга.

«У людей, которые не едят сладкое, существенно повышается риск заболевания артритом и тромбозом. Уже научно доказано, что полное исключение сахара приводит к заболеваниям печени и селезенки, ухудшению работы головного мозга. У отказавшихся от сахара людей с возрастом появляются проблемы с памятью. Кроме того, сладости влияют на настроение человека», – поясняет Елена Толоконникова.

Но и это еще не все: по словам эксперта, продукты, в составе которых есть сахар, способствуют выработке гормона радости, поэтому «тот, кто питается исключительно «здоровой едой», более склонен к стрессам и депрессиям».

Врач подчеркнула, что она не призывает чрезмерно увлекаться пирожными и сладостями, но съесть небольшой кусочек темного шоколада после приема пищи будет даже полезно. Среди десертов, которые восполнят дефицит сахара в организме и при этом не отложатся на талии, Толоконникова также выделила зефир, сухофрукты и цукаты.

Тем же, кто все же полностью вычеркнул сладкое из своей жизни или кому оно не рекомендовано по состоянию здоровья, врач рекомендовала есть больше овощей и фруктов, богатых глюкозой, в частности, свеклу, болгарский перец, цветную капусту и репчатый лук.

Фото: vostock-photo

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