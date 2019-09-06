Стало известно, чем вегетарианство опасно для здоровья

Эксперты, как передает онлайн-портал Daily Mail со ссылкой на Британский медицинский журнал, провели масштабное исследование, длившееся целых 18 лет. В нем приняли участие 48 488 человек, средний возраст которых составил 45 лет, и в начале эксперимента они не страдали от заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Перед началом наблюдения все добровольцы были сгруппированы на три группы: вегетарианцы (16 254 человека), мясоеды (24 428 человек) и пескетарианцы (7 506 человек). Учитывался также уровень физической активности и наличие/отсутствие вредных привычек.
Результаты исследования, длившегося почти два десятилетия, заключались в том, что люди, исключившие из своего рациона пищу животного происхождения, имеют более высокий риск инсультов, чем мясоеды. Но есть и хорошая новость: риск развития ишемической болезни сердца и инфаркта у вегетарианцев ниже на 13%.
«Более высокий относительный риск развития инсульта среди вегетарианцев – это новый вклад в совокупность фактических данных о влиянии вегетарианской диеты на здоровье», – заключили авторы работы.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo
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