Стало известно, чем вегетарианство опасно для здоровья

Эксперты, как передает онлайн-портал Daily Mail со ссылкой на Британский медицинский журнал, провели масштабное исследование, длившееся целых 18 лет. В нем приняли участие 48 488 человек, средний возраст которых составил 45 лет, и в начале эксперимента они не страдали от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Перед началом наблюдения все добровольцы были сгруппированы на три группы: вегетарианцы (16 254 человека), мясоеды (24 428 человек) и пескетарианцы (7 506 человек). Учитывался также уровень физической активности и наличие/отсутствие вредных привычек.