Соевые продукты могут быть смертельно опасны для здоровья
Эту информацию приводит онлайн-издание Health.News, ссылаясь на выводы исследователей UFC-Que Choisir. Группа ученых в рамках своей научной работы проанализировали 55 различных продуктов из сои, включая такие популярные, как молоко, сыры, соусы, напитки и десерты, и установили, что в них содержится слишком большое количество фитоэстрогенов, способных оказывать серьезное влияние на гормональный фон и даже провоцировать возникновение онкологических заболеваний.
Также в сое высокое содержание вещества под названием фитиновая кислота, которые препятствуют полноценному усвоению таких элементов, как цинк, железо, магний, и блокируют синтез гормонов щитовидной железы, тем самым провоцируя развитие гипотиреоза.
Но и это еще не все: в отдельных продуктах были обнаружены ингибиторы трипсина, ухудшающие усвоение белка и вызывающие диарею и даже желудочные кровотечения. Кроме непосредственно самого продукта, опасность представляют и гербициды – вещества, которыми обрабатывают сою и которые Всемирной организацией здравоохранения характеризуются как «возможно канцерогенные». Однако специалисты подчеркнули, что все вышеперечисленное относится в основном к продуктам с высокой степенью промышленной обработки, в то время как традиционные способы ферментации продукта уничтожают все вредные вещества, именно потому мисо, натто и темпе – популярные блюда японской кухни – опасности для здоровья не представляют.
Фото: vostock-photo
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