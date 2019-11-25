Соевые продукты могут быть смертельно опасны для здоровья

Эту информацию приводит онлайн-издание Health.News, ссылаясь на выводы исследователей UFC-Que Choisir. Группа ученых в рамках своей научной работы проанализировали 55 различных продуктов из сои, включая такие популярные, как молоко, сыры, соусы, напитки и десерты, и установили, что в них содержится слишком большое количество фитоэстрогенов, способных оказывать серьезное влияние на гормональный фон и даже провоцировать возникновение онкологических заболеваний.

Также в сое высокое содержание вещества под названием фитиновая кислота, которые препятствуют полноценному усвоению таких элементов, как цинк, железо, магний, и блокируют синтез гормонов щитовидной железы, тем самым провоцируя развитие гипотиреоза.