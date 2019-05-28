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Смертельно опасен: 84-летний мужчина попал в больницу из-за чая с корнем солодки

Пожилой мужчина из Канады был госпитализирован с острым гипертоническим кризом, из-за того, что два раза в день пил чай с корнем солодки. Он провел в госпитале 14 дней.

Историю его болезни рассказало британское издание Daily Mail. Все началось с того, что пожилой канадец несколько недель назад приобрел ближневосточный напиток «эрк сус», в состав которого и входит лакрица (другое название солодки). Он ему так понравился, что мужчина пил его дважды в день. Вскоре у него резко ухудшилось самочувствие: давление держалось на уровне от 180 до 210 мм ртутного столба, появились жуткие головные боли, светобоязнь, тяжесть в груди и усталость. В больницу его доставили в критическом состоянии. Обследование выявило острую гипертонию, а также отек ног и недостаток калия в крови, ставшие следствием начала отказа работы почек.

Гипертонический криз врачи сняли в первые сутки нахождения мужчины в больнице. Одышка и другие симптомы были устранены в течение пары недель. Сам канадец не связал свои проблемы с тем, что пил чай с солодкой, но после того как медики стабилизировали его состояние, то быстро выяснили, что именно напиток явился причиной развития системных проблем со здоровьем. По их словам, злоупотребление лакрицей ведет к накоплению жидкости в организме и повышению артериального давления, из-за того, что в ней содержатся вещества, нарушающие работу гормонов, отвечающих за правильное функционирование почек.

Интересно и то, что и сам мужчина знал, что солодка может повышать давление, но по какой-то причине не посчитал, что чай на основе ее корня обладает схожим эффектом.

С момента поступления в больницу канадец не употреблял солодку, и его давление и уровень калия в крови стабилизировались. При выписке он чувствовал себя хорошо.

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