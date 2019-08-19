«Сладкое обязательно»: Роспотребнадзор рассказал, что нужно есть школьникам на завтрак и обед

Российское информационное агентство ТАСС сообщает, что согласно действующим нормам, меню для учащихся составляется на основании данных о физиологических потребностях в энергии и конкретных витаминах, минералах и пищевых веществах каждой конкретной возрастной группы, а также в соответствии со списком существующего среднесуточного набора продуктов для детей и подростков. Эти данные должны обязательно учитываться в двухразовом питании, которое получают школьники, находясь в учебном заведении.
«Завтрак должен состоять из закуски, горячего блюда и горячего напитка, рекомендуется включать овощи и фрукты», – сообщили в ведомстве.
Что же касается обеда, по рекомендации Роспотребнадзора, в него должны входить закуска, первое и второе блюда, в которых обязательно должно содержаться мясо, рыба или птица, а также допустим сладкий десерт.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что помимо списка необходимых детям продукций необходимо не забывать о том, что размер порций детских обедов и завтраков должны соответствовать установленным нормативам.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo
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