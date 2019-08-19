«Сладкое обязательно»: Роспотребнадзор рассказал, что нужно есть школьникам на завтрак и обед

Что же касается обеда, по рекомендации Роспотребнадзора, в него должны входить закуска, первое и второе блюда, в которых обязательно должно содержаться мясо, рыба или птица, а также допустим сладкий десерт.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что помимо списка необходимых детям продукций необходимо не забывать о том, что размер порций детских обедов и завтраков должны соответствовать установленным нормативам.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo

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