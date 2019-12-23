Сколько шампанского можно выпить в новогоднюю ночь без вреда для здоровья

Главный специалист по медицинской профилактике Минздрава России по ЦФО Екатерина Иванова в комментарии «РИА Новости» отметила, что абсолютно безопасной дозы алкоголя в принципе не существует, однако стоит учитывать, чем больше человек выпивает, тем больший вред себе наносит. А если учесть, что праздничные каникулы у нас носят затяжной характер, ежедневные возлияния как шампанского, так и любых крепких напитков, могут подорвать даже крепкое здоровье.

Ее коллега, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Алексей Умрюхин добавляет, что он и его коллеги могут лишь дать рекомендации, но каждый сам для себя определяет свою дозу с учетом собственных физических данных и индивидуальной непереносимости алкоголя. Однако, по его словам, «от однократно принятого одного бокала шампанского существенного вреда для организма не будет, но зачастую люди не могут ограничить прием алкоголя одним бокалом и позволяют себе выпить больше».

Фото: vostock-photo

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