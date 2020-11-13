Шеф-повара поделились своими лайфхаками, которые помогут приготовить идеальное пюре

Другие кулинарные мастера напомнили, что существует ряд альтернативных жиров, которые добавят еще и аромата блюду. «Сливочный сыр – идеальный вариант для пюре. В нем не только много жира, но и хорошая доза пикантной молочной кислинки (а также эмульгаторы и загустители), которая поможет добавить блюду пикантности», – пояснили они. Еще одна звезда кухни вспомнила о том, что необходимо солить картошку, чтобы она не была пресной. Также все сошлись во мнении, что при приготовлении пюре нужно использовать не миксер а толкушку, чтобы сохранить и даже улучшить его текстуру. Также шефы посоветовали всем, кто хочет немного изменить звучание привычного блюда, добавить в него какой-нибудь сладкий овощ, например, вареную морковь, которая придаст приятную сладость.

И последняя рекомендация специалистов заключалась в том, чтобы перед варкой картофеля, удалить из него лишний крахмал: «Очистите продукт, нарежьте кубиками, залейте холодной водой и дайте постоять. Затем промойте горячей водой и ставьте на огонь. Так пюре получится особенно воздушным».

Фото: depositphotos

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