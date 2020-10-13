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Шеф-повар заявила, что люди во всем мире неправильно едят суши

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Фото: pexels.com

Шеф-повар Nobu в испанском городе Марбелье Элени Манусу рассказала, что люди во всем мире едят суши неправильно, пишет британская газета The Guardian.

Она дала несколько советов, как можно получить от японского блюда максимум удовольствия. По словам повара, правильно окунать в соевый соус рыбу, а не рис. Как уточнила Манусу, суши должны быть чрезвычайно свежими, так как в них используются сырые морепродукты.

«История этого блюда начинается в Юго-Восточной Азии, где рыбу ферментировали с использованием рисового уксуса, соли и риса. Только что пойманную рыбу чистили, затем натирали солью и пересыпали рисом, после чего укладывали в деревянную бочку пластами, придавив для прессования чем-то тяжелым. И только спустя несколько месяцев (до полугода) ее доставали и ели, перебродивший рис при этом выбрасывали», - объяснила специалист.

Исторически первый вид суши, предок всех многочисленных современных вариантов, известный сегодня как наредзуси, был завезен в Японию в период Яей (300 год до н. э. — 300 год н. э.).

Постепенно люди начали добавлять в блюдо другие ингредиенты, пока суши не стали тем, чем являются сегодня, неотъемлемой частью японской культуры. «На мой взгляд, суши нужно есть руками, - говорит шеф. - Старайтесь не употреблять слишком много соевого соуса. Васаби подавляет аромат. Поэтому тоже важно не переборщить», - уточнила Элени. Кроме того, важно класть суши на язык рыбой, а не рисом, чтобы лучше почувствовать вкус.

Фото: Pexels.com

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