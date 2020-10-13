Шеф-повар заявила, что люди во всем мире неправильно едят суши

«История этого блюда начинается в Юго-Восточной Азии, где рыбу ферментировали с использованием рисового уксуса, соли и риса. Только что пойманную рыбу чистили, затем натирали солью и пересыпали рисом, после чего укладывали в деревянную бочку пластами, придавив для прессования чем-то тяжелым. И только спустя несколько месяцев (до полугода) ее доставали и ели, перебродивший рис при этом выбрасывали», - объяснила специалист.

Исторически первый вид суши, предок всех многочисленных современных вариантов, известный сегодня как наредзуси, был завезен в Японию в период Яей (300 год до н. э. — 300 год н. э.).

Постепенно люди начали добавлять в блюдо другие ингредиенты, пока суши не стали тем, чем являются сегодня, неотъемлемой частью японской культуры. «На мой взгляд, суши нужно есть руками, - говорит шеф. - Старайтесь не употреблять слишком много соевого соуса. Васаби подавляет аромат. Поэтому тоже важно не переборщить», - уточнила Элени. Кроме того, важно класть суши на язык рыбой, а не рисом, чтобы лучше почувствовать вкус.