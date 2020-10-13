Шеф-повар заявила, что люди во всем мире неправильно едят суши
Фото: pexels.com
Она дала несколько советов, как можно получить от японского блюда максимум удовольствия. По словам повара, правильно окунать в соевый соус рыбу, а не рис. Как уточнила Манусу, суши должны быть чрезвычайно свежими, так как в них используются сырые морепродукты.
«История этого блюда начинается в Юго-Восточной Азии, где рыбу ферментировали с использованием рисового уксуса, соли и риса. Только что пойманную рыбу чистили, затем натирали солью и пересыпали рисом, после чего укладывали в деревянную бочку пластами, придавив для прессования чем-то тяжелым. И только спустя несколько месяцев (до полугода) ее доставали и ели, перебродивший рис при этом выбрасывали», - объяснила специалист.
Исторически первый вид суши, предок всех многочисленных современных вариантов, известный сегодня как наредзуси, был завезен в Японию в период Яей (300 год до н. э. — 300 год н. э.).
Постепенно люди начали добавлять в блюдо другие ингредиенты, пока суши не стали тем, чем являются сегодня, неотъемлемой частью японской культуры. «На мой взгляд, суши нужно есть руками, - говорит шеф. - Старайтесь не употреблять слишком много соевого соуса. Васаби подавляет аромат. Поэтому тоже важно не переборщить», - уточнила Элени. Кроме того, важно класть суши на язык рыбой, а не рисом, чтобы лучше почувствовать вкус.
Фото: Pexels.com
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