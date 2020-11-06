Шеф-повар раскрыл секрет идеального картофеля по-деревенски

По словам специалиста, первым делом нужно правильно выбрать продукт. «Картофель сорта «Марис Пайпер» идеален для приготовления по-деревенски, а сорт Кинг «Эдвард» можно использовать для любых целей, включая варку и жарку. «Линкольншир» тоже хорош. Это крупный овощ с желтой и не слишком крахмалистой мякотью», — подчеркнул он.

Повар считает, что картофель по-деревенски нужно готовить только на гусином жиру. По его словам, он обладает уникальным ароматом и безвреден для здоровья. Для вегетарианцев можно использовать подсолнечное масло.