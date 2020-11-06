Шеф-повар раскрыл секрет идеального картофеля по-деревенски
По словам специалиста, первым делом нужно правильно выбрать продукт. «Картофель сорта «Марис Пайпер» идеален для приготовления по-деревенски, а сорт Кинг «Эдвард» можно использовать для любых целей, включая варку и жарку. «Линкольншир» тоже хорош. Это крупный овощ с желтой и не слишком крахмалистой мякотью», — подчеркнул он.
Повар считает, что картофель по-деревенски нужно готовить только на гусином жиру. По его словам, он обладает уникальным ароматом и безвреден для здоровья. Для вегетарианцев можно использовать подсолнечное масло.
Нужно очистить овощ и порезать на четвертинки, затем — на кусочки по 3-4 сантиметра. При этом повар сохраняет очистки и жарит их для аперитива. «Их можно подавать с тмином, чили или семенами фенхеля», — добавил эксперт.
Следующим шагом нужно поварить дольки в кипящей воде в течение 6-7 минут. Потом их встряхивают и выкладывают в один слой в подогретое масло на сковороде.
Необходимо разогреть духовку до 200 градусов и готовить картошку 30-40 минут. Приправить можно блюдо солью и черным перцем.
Фото: pixabay.com
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