Шеф-повар поделился секретом, как пожарить картофель с идеально хрустящей корочкой
Каждый самопровозглашенный кулинар часто делится своими «секретными» находками, которые помогут достичь идеального вкуса жареной картошки, будь то выделение трех часов для достижения оптимальных результатов и безупречно хрустящей корочки или семиминутное перемешивание. Но профессиональные повара предпочитают все упрощать. Как сообщил британскому онлайн-порталу Mirror известный шеф Дэн Клугер, зачем тратить много времени на приготовление простого блюда, если достаточно всего 20 минут. Для экономии времени он использует молодой или baby-картофель, чтобы не возиться с его очисткой и нарезанием.
Затем Клугер взбил в миске яичные белки до состояния мягких пиков и покрыл ими каждую картофелину, дождался, когда они образуют тонкую пленку и удалил излишки. После этого повар поперчил и посолил блюдо и отправил его в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут. Шеф сказал, что при приготовлении можно использовать любые другие специи по вкусу. Дополнительным бонусом станет еще и то, что при приготовлении такого варианта жареного картофеля не используется масло, что делает его более диетическим. «Эта техника лучше всего работает с молодой картошкой. Ее тонкая кожица становится хрустящей. Секрет получения хрустящей кожуры — яичные белки», — подчеркнул Клугер.
Фото: freepik
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