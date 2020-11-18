Шеф-повар поделился секретом, как пожарить картофель с идеально хрустящей корочкой

Затем Клугер взбил в миске яичные белки до состояния мягких пиков и покрыл ими каждую картофелину, дождался, когда они образуют тонкую пленку и удалил излишки. После этого повар поперчил и посолил блюдо и отправил его в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут. Шеф сказал, что при приготовлении можно использовать любые другие специи по вкусу. Дополнительным бонусом станет еще и то, что при приготовлении такого варианта жареного картофеля не используется масло, что делает его более диетическим. «Эта техника лучше всего работает с молодой картошкой. Ее тонкая кожица становится хрустящей. Секрет получения хрустящей кожуры — яичные белки», — подчеркнул Клугер.

Фото: freepik

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