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Шеф-повар поделилась с хозяйками простым рецептом блинов из 3 ингредиентов — без муки и яиц

Принято думать, что трудно приготовить выпечку без таких важных ингредиентов, как яйца, мука или молоко. Однако блины можно приготовить из всего 3 компонентов, среди которых нет ни одного из тех, что считаются основополагающими.

Неизвестно, как долго будет действовать режим карантина из-за эпидемии коронавируса, потому вынужденные сидеть дома люди развлекаются как могут. И один из простых и полезных способов – приготовление пищи. Однако это сложно сделать без ключевых компонентов. К счастью, чтобы испечь блины, есть простой антикризисный рецепт. Им с британским онлайн-порталом Daily Star поделилась шеф-повар Натали Моррис. Для приготовления 6 небольших пышных блинчиков вам нужны лишь полчашки овсяных хлопьев (45 г), 1 банан среднего размера и 3,5 столовых ложки молока. Если хочется, можно добавить кусочки клубники или шоколадно-ореховую пасту.

Далее нужно раздавить банан до кашеобразного состояния. Затем залить овсянку молоком, когда она разбухнет, добавить туда банан и все хорошенько пробить в блендере. Затем остается только раскалить сковороду, смазать ее сливочным или растительным маслом и пожарить блины. Как только они будут готовы, вы можете поэкспериментировать с начинками – помимо традиционного джема их можно намазать шоколадной пастой, полить соком лимона или просто посыпать сахаром.

Фото: pixabay

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