Шеф-повар поделилась с хозяйками простым рецептом блинов из 3 ингредиентов — без муки и яиц
Неизвестно, как долго будет действовать режим карантина из-за эпидемии коронавируса, потому вынужденные сидеть дома люди развлекаются как могут. И один из простых и полезных способов – приготовление пищи. Однако это сложно сделать без ключевых компонентов. К счастью, чтобы испечь блины, есть простой антикризисный рецепт. Им с британским онлайн-порталом Daily Star поделилась шеф-повар Натали Моррис. Для приготовления 6 небольших пышных блинчиков вам нужны лишь полчашки овсяных хлопьев (45 г), 1 банан среднего размера и 3,5 столовых ложки молока. Если хочется, можно добавить кусочки клубники или шоколадно-ореховую пасту.
Далее нужно раздавить банан до кашеобразного состояния. Затем залить овсянку молоком, когда она разбухнет, добавить туда банан и все хорошенько пробить в блендере. Затем остается только раскалить сковороду, смазать ее сливочным или растительным маслом и пожарить блины. Как только они будут готовы, вы можете поэкспериментировать с начинками – помимо традиционного джема их можно намазать шоколадной пастой, полить соком лимона или просто посыпать сахаром.
Фото: pixabay
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