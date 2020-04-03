Шеф-повар поделилась с хозяйками простым рецептом блинов из 3 ингредиентов — без муки и яиц

Далее нужно раздавить банан до кашеобразного состояния. Затем залить овсянку молоком, когда она разбухнет, добавить туда банан и все хорошенько пробить в блендере. Затем остается только раскалить сковороду, смазать ее сливочным или растительным маслом и пожарить блины. Как только они будут готовы, вы можете поэкспериментировать с начинками – помимо традиционного джема их можно намазать шоколадной пастой, полить соком лимона или просто посыпать сахаром.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!