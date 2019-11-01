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Семейная пара заказала китайскую еду в ресторане и нашла в ней человеческий зуб

Дейв Бэрроуз и его подруга Стефани МакДонаф решили пообедать едой, заказанной в китайском кафе, но в принесенной им свинине карри их ждал очень неприятный сюрприз.

Британец заявил онлайн-порталу The Sun UK, что до сих пор не может прийти в себя, после того как обнаружил шокирующую находку. Ничто не предвещало беды, когда Дейв и Стефани решили заказать китайскую еду с доставкой на дом. Стоимость их заказа составила 17,7£ (около 1500 рублей). Но в свинине каррии Бэрроуз обнаружил зуб, который не принадлежал ни ему, ни его подруге.

Фото: facebook Stephanie McDonough

Возмущенные, они позвонили в ресторан, чтобы сообщить о мрачной находке, но менеджер не просто не извинилась, а стала уверять, что это либо просто свиной хрящ, либо «кусок лука».

«Я позвонил в ресторан, и менеджер пыталась убедить меня, что это кость от свинины. Потом говорила, что это лук, в общем, придумывала всякое, но я был на 100% уверен, что это человеческий зуб. Я не знаю, как он туда попал – от работников самого ресторана, или от поставщиков», – сказал Дейв Бэрроуз.

Разъяренная таким отношением со стороны руководства кафе, Стефани выложила в социальной сети Facebook гневное сообщение о находке и призывом не ходить туда никогда, которое быстро стало вирусным. «Мне так плохо, это просто мерзко», – пояснила она.

Затем пара обратилась в Агентство по пищевым стандартам и предъявила им замороженные карри и зуб, которые были переданы для анализа. После проведения проверки менеджер заведения не дала комментариев представителям прессы, но городской совет города Вустера, графство Вустершир, подтвердило, что ведется расследование по факту жалобы.

По сообщению Стефани, заведение впоследствии возместило им стоимость карри (но не всего обеда) и подарило им купон на еще один бесплатный обед.

Фото: vostock-photo, facebook

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