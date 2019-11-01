Семейная пара заказала китайскую еду в ресторане и нашла в ней человеческий зуб

Разъяренная таким отношением со стороны руководства кафе, Стефани выложила в социальной сети Facebook гневное сообщение о находке и призывом не ходить туда никогда, которое быстро стало вирусным. «Мне так плохо, это просто мерзко», – пояснила она.

Затем пара обратилась в Агентство по пищевым стандартам и предъявила им замороженные карри и зуб, которые были переданы для анализа. После проведения проверки менеджер заведения не дала комментариев представителям прессы, но городской совет города Вустера, графство Вустершир, подтвердило, что ведется расследование по факту жалобы.

По сообщению Стефани, заведение впоследствии возместило им стоимость карри (но не всего обеда) и подарило им купон на еще один бесплатный обед.

Фото: vostock-photo, facebook

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