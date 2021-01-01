Россиянам перечислили крепкие напитки, которые вызывают сильное похмелье

Что же касается того, какой алкоголь вызывает более сильную головную боль наутро, врач заявил: «Сладкий и газированный алкоголь пьянит быстрее, а голова от него болит чаще, чем от брюта или сухого спиртного. Коньяк и виски вызывают более тяжелое отравление, чем водка, из-за содержащихся в них дубильных веществ».

Также врач предупредил, что женщины всегда сильнее страдают от употребления спиртных напитков, потому в новогоднюю ночь и праздники им стоит быть особенно осторожными и не злоупотреблять, чтобы наутро не проснуться с сильной головной болью, сухостью во рту и другими проявлениями астенического синдрома, вызванного сильной интоксикацией организма алкоголем. Огородников напомнил, что чтобы облегчить свое состояние, не нужно похмеляться, лучше выпейте стакан рассола, минеральную или обычную воду, съешьте омлет или фрукты или примите поливитамины.

Фото: depositphotos

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