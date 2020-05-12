Россиянам назвали наиболее полезные в период пандемии коронавируса продукты

Также врач посоветовала обязательно есть зелень: свежие перья лука, укроп, петрушку – это просто кладезь витаминов и полезных веществ, к тому же этот продукт очень доступен. Зелень можно добавлять в салаты, супы, горячие блюда или есть в чистом виде, если любите. Не стоит отказываться и от свежих фруктов и овощей, только их необходимо тщательно мыть, а лучше замачивать на 10-15 минут в воде перед употреблением.

Фото: depositphotos

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