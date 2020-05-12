Россиянам назвали наиболее полезные в период пандемии коронавируса продукты
Ферментированные продукты и зелень помогут укрепить иммунитет и повысить шансы избежать заболевания коронавирусом во время пандемии. Именно так утверждает врач-диетолог поликлиники №1 управделами президента Вера Шарошкина.
Простокваша, печень трески, чайный гриб – вот на что стоит обратить внимание, по мнению специалиста, которое приводит «РИА Новости».
«Хочу остановиться на суперфудах для нашего здоровья и иммунитета — это продукты из нашей традиционной кухни: квашеная капуста, богатая витамином С и антиоксидантами. Также к ферментированным продуктам относится простокваша, чайный гриб. И хочу остановиться на таком продукте, как печень трески. Она в основном у нас на столах присутствует по праздникам, но полезные свойства этого продукта достойны, чтобы есть ее почаще. Печень трески содержит кислоты, витамины D, A, медь», — рассказала Шарошкина.
Также врач посоветовала обязательно есть зелень: свежие перья лука, укроп, петрушку – это просто кладезь витаминов и полезных веществ, к тому же этот продукт очень доступен. Зелень можно добавлять в салаты, супы, горячие блюда или есть в чистом виде, если любите. Не стоит отказываться и от свежих фруктов и овощей, только их необходимо тщательно мыть, а лучше замачивать на 10-15 минут в воде перед употреблением.
Фото: depositphotos
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